Названы самые угоняемые авто в России

Число угонов резко сократилось Фото: Shutterstock

Число угонов резко сократилось. По данным компании «Ренессанс страхование», число обращений по причине угона по итогам 2022 года упало на 30%. Да, в это число попали только те, кто страховали свои автомобили от угона, но и по другим данным видно падение. Например, агентство «Национальные кредитные рейтинги» дает снижение этого вида преступности на 13,5% - до 22,5 тысячи случаев, а это минимум за всю 20-летнюю историю наблюдений. МВД тоже отмечает снижение - число угонов упало на 9%, а хищений — на 18%. Правоохранители разделяют эти виды преступлений. Если воришка сообразит сказать, что просто взял покататься и ему поверят, то это будет квалифицироваться как угон — тогда он получит срок до 2 лет, а в случае кражи светило бы до 5 лет.

- Основная причина снижения числа краж автомобилей - это закрытие границ с западом, куда угоняли дорогие европейские автомобили — в Прибалтику, Польшу и другие страны, — сказал KP.RU вице-президент ВСС Сергей Ефремов. - Движение на восток также ограничено — Таджикистан, Узбекистан, Иран, туда гнали дорогие японские машины. Угоняли в основном новые автомобили, а продажи новых машин значительно сократились — значит и число их угонов упало. Угоны под разборку на запчасти также снизились из-за сложностей с легализацией украденных запчастей. Сыграло свою роль и увеличение числа видеокамер, полиция стала расследовать такие преступления более эффективно — это тоже останавливает угонщиков.

Действительно, коэффициент раскрываемости автохищений приближается к 70% - это высокий результат. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся владельцы южнокорейских автомобилей Genesis, Hyundai и Kia, сообщили KP.RU в группе «Ренессанс страхование». Самой же популярной у похитителей оказалась модель Hyundai Palisade. В топ-5 вошли также Genesis G70, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

- Чаще всего самыми угоняемыми машинами становятся те, что наиболее востребованы у покупателей, — сказал kp.ru вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов. - Такие транспортные средства угоняются для последующего разбора и продажи запчастей. Показательно, что в топ-10 предпочтений преступников вошли Mercedes-Benz и Lexus — эти марки испытывают наибольшие проблемы с запчастями.

Угонщики дошли до того, что стали угонять даже китайские машины. Правда, в этой категории их пока интересуют только новые.

При этом если говорить не о застрахованных авто, а «оглашать весь список», то в нем лидируют наши «Лады». Причем, очень уверенно — их тоже угоняют, в основном, для разбора на запчасти.

САМЫЕ УГОНЯЕМЫЕ МАРКИ АВТОМОБИЛЕЙ

LADA

Hyundai

Kia

Toyota

Mercedes

Lexus

Mitsubishi

Nissan

Renault

Ford

Источник: Автостат-Инфо

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