Ирина Пегова сразила поклонников платьем из латекса

Ирина Пегова в черном латексном платье Фото: социальные сети

Ирина Пегова регулярно выкладывает в своем микроблоге фотографии. И это понятно - по телевизору идут два сериала с её участием: комедия «Моя мама – шпион» и мелодрама «Акушерка». Надо подогревать интерес. С другой стороны, за последние месяцы актриса сильно похудела. И теперь хвастает своими достижением. «Какая сила воли!», - пишут ей в комментариях восхищенные поклонники.

На днях она выложила фотографию, где она с черном платье из латекса. Фолловеры сразу отреагировали: «Вот это фигура!». «Результат шикарный!».

Фото: социальные сети

За свою жизнь Пегова перепробовала множество диет, включая лечебное голодание. Правда надолго терпения не хватало. «Правильно питаться я могу два-три месяца, а потом бросаю», - призналавалась актриса в интервью. Не раз говорила, что диеты дают нулевой результат. Пегова не скрывает: много времени она проводит в спортивном зале.

Её поклонники предполагают, что дело не только в спортзале. Скорее всего, Пегова встретила новую любовь.

Ирина никогда не рассказывает про личную жизнь. Её единственным официальным мужем был актер Дмитрий Орлов, от которого она родила дочь Татьяну.

Фото: социальные сети

Они прожив вместе 7 счастливых лет, а потом развелись. Одно время ходили слухи о романтических отношениях между Пеговой и ее коллегой Александром Лобоцким. Ирина играли в спектакле Театра им.Маковского «Таланты и поклонники», в котом тоже играл Лобоцкий. Но потом ушла из этого проекта и слухи рассеялись. В 2015-м на шоу «Танцы со звездами» у Пеговой, как говорят, завязался новый роман с 22-летним танцовщиком Евгением Раевым, который на 15 лет её младше. Вместе они появлялись на светских мероприятиях. Кто же сейчас живет в сердце красавицы остается загадкой.