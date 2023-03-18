Владимир Путин сел за руль и приехал в Крым: президент побывал на экскурсии в уникальном месте на юге России

Президент Владимир Путин приехал в Севастополь за рулем автомобиля. Фото: REUTERS

У Владимира Путина с Крымом особые отношения. Последние два раза президент приезжал на полуостров неожиданно для всех, без каких-то анонсов или подготовки. И каждый раз не его возят, а он сам садится за руль.

В декабре 2022-го Владимир Владимирович за рулем «Мерседеса» проехал по Крымскому мосту. Самую поврежденную часть после теракта тогда как раз закончили восстанавливать. Сегодня, по случаю 9-летия присоединения Крыма, российский лидер приехал в Севастополь. Только на этот раз за рулем «Тойоты».

Визит главы страны стал неожиданностью даже для губернатора города Михаила Развозжаева:

«Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами», - написал глава Севастополя в своем телеграм-канале.

Председатель патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) показал президенту новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь». Это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка "Херсонес Таврический».

Кстати, надо отдать должное, древний Херсонес, даром что был основан за 400 лет до рождения Иисуса, действительно имеет тесные связи с церковью. Уже в первом веке тут появились христианские проповедники. Здесь умер четвертый папа римский Климент I. Тогда церковь еще не была разделена. Этот святой сейчас почитается и православными, и католиками.

Вполне вероятно, Херсонес – это место, где христиане появились впервые на территории современной России.

Путин не стал надевать официальный костюм, а приехал в джинсах и темном джемпере. В Крыму сейчас около 10 градусов. Владыка Тихон во время экскурсии показал грифонов на фасаде здания и напомнил, что эти мифические животные с античных времен считаются символом Херсонеса.

- Архитектура красивая, - заметил глава страны, осматривая школу.

- Круто, - резюмировал он, когда экскурсия закончилась.

За день до поездки на полуостров Владимир Владимирович провел совещание по развитию Крыма. Он рассказал об успешном восстановлении моста.

- Его восстановление после террористической атаки продолжается, и, уверен, этот процесс, эта работа будет завершена в срок. Так, автомобильное сообщение уже открыто, идёт ремонт железнодорожных путей, - отметил российский лидер.

Еще Путин рассказал о разрыве доходов жителей полуострова и остальной страны.

- У нас люди не жадничают, когда в отпуск приезжают, и тратят там от души, а это ведёт к повышению цен. А люди, которые там проживают постоянно, – они же не в отпуске, они так деньги не тратят. Конечно, эта задача не одного дня, всё понятно, но надо постоянно думать об этом и стремиться к тому, чтобы эти разрывы ликвидировать, - заявил российский лидер.