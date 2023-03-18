Певица МакSим захрипела, бросила микрофон и сорвала концерт в Сочи

Певица МакSим Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сочи должен был пройти концерт певицы МакSим. Артистка вышла на сцену, но то, что услышали зрители, стало для них шоком. Сначала она пищала, потом начала хрипеть, не вытягивала ноты, слов песен было не разобрать. В итоге по залу пошел недовольный гул. Ну а звезда бросила микрофон и сбежала со сцены.

То, что произошло в "Роза Холл", не поддается объяснению. Певица МакSим сорвала концерт. Без объяснения причин. Хриплый голос и странное поведение на сцене поразило публику. Толпа негодует.

Фото: социальные сети

Представители артистки поспешили оправдаться. "Марине внезапно стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Организм не справился и дал сбой. Днем у нее поднялось давление, кружилась голова, появилась сильная слабость. На концерте случилось то, чего никто не ожидал", - цитирует "СтарХиту" помощницу звезды Яну Богушевскую.

Отметим, в начале марта МакSим тоже сорвала концерт. Она оказалась в центре скандала, разгоревшегося после ее выступления в Нижнем Новгороде. Зрители, посетившие шоу, были несказанно возмущены тем, что потратили деньги на билеты впустую. Они жаловались на отвратительный звук и большое скопление людей, образовавших давку.

"МакSим вообще не слышно, звук отвратительный. Организация отвратная, ничего не видно и не слышно", - делились зрители.

Тогда от МакSим они никаких вразумительных ответов и оправданий не последовало. Певица заявила, что ее собственное выступление полностью устроило.