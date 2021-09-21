Певица МакSим произвела фурор, представ в наряде невесты Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пережившая кому певица МакSим постепенно восстанавливает здоровье. Артистка находится в кругу близких и родных. Она активно ведет блог и делится фотографиями в домашней обстановке. Один из снимков стал сенсацией.

Певица МакSим произвела фурор, представ в наряде невесты. Белое атласное платье по фигуре сидит на звезде как влитое.

Вокалистка ранее призналась, что после болезни обрела фигуру мечты. Сейчас она весит 46 кг и может похвастаться хрупкой фигурой, как у подростка.

Прогресс в реабилитации знаменитости радует ее близких и поклонников. Исполнительница восхитила своим видом публику, которая бросилась поздравлять ее с личным счастьем. "Изящная красавица!", "Теперь и замуж можно", "Самая красивая невеста", "Хочется любоваться вечно", Платье принцессы", - пишут поклонники.

Певица МакSим в свадебном платье произвела фурор Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, на днях появились подробности личной жизни МакSим. Возлюбленным певицы может оказаться богатый и влиятельный чиновник. Он осыпает вокалистку квартирами, машинами и драгоценностями.

После комы артистка дала большое интервью, в котором раскрыла подробности болезни. Как выяснилось, в реанимации певица дважды пережила остановку сердца. На теле певицы остались шрамы и синяки.