Какой смертный грех продолжает совершать певица МакSим и не кается

Певица МакSим. Фото: Артем КИЛЬКИН

В жизни певицы МакSим месяц назад случилось настоящее чудо. Она буквально вернулась с того света. Как известно, артистка долго время находилась в коме, была на грани жизни и смерти. Ее даже соборовал духовник, хотя сначала был категорически против. Но потом все же провел обряд исцеления, хотя и в нарушении церковных канонов - звезда так и не причастилась. Уже долгие годы она отказывается каяться в смертном грехе.

Певицы МакSим как-то призналась, что должна покаяться в грехе, чтобы быть допущенной к причастию. Пока она не может этого сделать. "Дело в том, что меня уже много лет не причащают. Потому что в одном своем грехе я должна покаяться, а я пока покаяться в нем не могу…", - отмечала артистка.

Верующая звезда уверена: "Бог всегда открывает перед тобой двери, и у тебя всегда есть путь, который ты можешь выбрать. Либо остаться за закрытой дверью, либо пойти за ним".

В недавнем интервью Ксения Собчак спросила певицу о том самом грехе, из-за которого ее много лет не причащают. "Дело в том, что я не раскаялась и продолжаю так поступать", - уклончиво ответила звезда.

По мнению поклонников, речь идет о связи с женатым мужчиной. "Посмотрела интервью и для меня все стало ясно как белый день. Любовник певицы МакSим - женатый состоятельный человек. Именно поэтому она так тщательно скрывает его имя. Она говорит, что он дарит ей подарки за ее любовь и "будем надеяться" за его любовь к ней. То есть она не уверена, что он ее любит. Может, потому что не разводится с женой..? А грех, который продолжает совершать МакSим, - это прелюбодеяние", - делились мнением фолловеры.

Действительно, не так давно стало известно, что подле вокалистки находится мужчина, который платит за ее красивую жизнь - купил ей квартиру, машину, осыпает подарками.

По признаниям самой исполнительницы, нынешний состоятельный жених рядом с ней уже много лет. Именно он два года назад спас ее от верной смерти. Певица спивалась. Он отправил любимую на принудительную реабилитацию. "Я пила. Я уже не могла встать с кровати. Он нанял охрану, меня взяли под белы рученьки и увезли далеко почти на год. Посадили под замок. По выходным я могла ездить на исповедь. В итоге это меня и спасло, и я очень благодарна своему мужчине. А вот замуж я не собираюсь: для меня штамп в паспорте ничего не решает...", - рассказывала она Борису Корчевникову.

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