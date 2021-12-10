Певица МакSим показала округлившийся живот

Слухи о беременности артистки ходят уже месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

Певица МакSим появилась на премии "Золотой Граммофон" в Кремлевском дворце в очень короткой юбке. Правда, поклонников привлекла не столько длина наряда, сколько необычный крой. Публика уверена, что вокалистка беременна.

Певица МакSим оправилась после тяжелой болезни. Как известно, артистка больше месяца провела в коме. За ее жизнь боролись лучшие врачи. К счастью, звезда смогла побороть коронавирус и его последствия. Теперь она активно выходит в свет. И даже получает награды.

Так, на вручении премии "Золотой Граммофон" исполнительница хита "Знаешь ли ты" показала округлившийся живот. Теперь народ гадает - сей факт свидетельствует о беременности звезды или это наряд с ней сыграл злую шутку.

Певица появилась перед поклонниками в экстремально короткой юбке, корсете и на высоченных каблуках Фото: Алена МАРТЫНОВА

Певица появилась перед поклонниками в экстремально короткой юбке, корсете и на высоченных каблуках. Наряд выполнен из достаточно плотной ткани, которая топорщится. При этом сама артистка клала руки в характерном для беременных жесте, прикрывая живот.

МакSим получила награду за свою песню "Спасибо", которую она выпустила еще до своей болезни. После чудесного исцеления врачи запретили артистке петь, пока она не пройдет необходимую реабилитацию. Получая награду, знаменитость расплакалась. "Я должна сказать большое спасибо режиссеру этого клипа Вадиму Шатрову, который также, как и я, боролся с этой ужасной болезнью, но, к сожалению нас покинул. Он был моим большим другом", - со слезами на глазах сказала звезда эстрады. Многие в зале после этих слов так расчувствовались, что прослезились.