Что означает поездка Владимира Путина в Мариуполь: "Ни у кого не должно остаться сомнений - Донбасс наш"

Накануне Владимир Путин был в Севастополе
Фото: REUTERS
…- Сергей Вадимович, доброе утро. Извините, что так рано (не было ещё восьми) - вот только что пришла информация, что Владимир Путин посетил Мариуполь.
- Да? Вот так!
- Причем, не спеша, с остановками, проехал по всем районам города, где бываете вы, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он, кстати, президента и сопровождал, рассказал о тех масштабах, о тех объемах… Причём, как и накануне в Крыму, глава государства сам был за рулём.
- Владимир Путин - хороший водитель, он за рулем часто ездит.
Ну, а что касается его поездки в Мариуполь… Это подтверждает еще раз, что освобожденные территории, наш Донбасс - это Российская Федерация.
И - никаких сомнений ни у кого не должно быть - ни на западе, ни на востоке, ни на юге, ни на Украине. Это первое.
А второе – это, конечно, дополнительный стимул для того, чтобы Мариуполь, важнейший город на Азове, был восстановлен в ближайшие сроки. То, о чем мы и говорили…
Владимир Путин сел за руль, на пассажирском сидении расположился вице-премьер Марат Хуснуллин. Фото: стоп-кадр видео
- Да, в «Комсомольской правде» - и после вашей поездки туда. И - после командировок Марата Хуснуллина - он сам мне рассказывал об этом в Гостином дворе, перед Посланием президента. (см)
- Да. А, в-третьих, конечно, спасибо президенту, он человек смелый, отважный, заодно показал всем, что там уже безопасно.
И мы, действительно, строим там мирную жизнь.
Вот, Саш, наверное, такие выводы я бы сделал из поездки Владимира Владимировича.
Ну и спасибо ему, конечно, за Крым.
Накануне он был в Севастополе, и еще раз отметил вместе с нами праздник возвращения Крыма на российскую землю.
- То есть, правильно ли я понял из вашего комментария, что - зря так удивляюсь, поражаюсь, что все это…
- Это уже, можно считать, обыденная жизнь российской территории…
- Напомню слушателям Радио «Комсомольская правда» и нашим читателям - вы же все-таки председатель Общественного Совета при Минстрое России. Вот эта поездка президента в Донбасс - она каким-то образом повлияет на работу вашего Совета? Вы будете с Хуснуллиным это все обсуждать, взвешивать, еще туда выезжать и какие-то новые решения принимать в связи с поездкой Путина в Мариуполь?
- Мы будем работать так, как работали и раньше, давать рекомендации Совета Минстроя. Выезжать на место.
Не думаю, что что-то новое здесь должно произойти.
Одно я еще раз хочу подчеркнуть, очень важное – это ускоренные темпы восстановления города Мариуполя…
- Об этом вот и Хуснуллин все время говорит. (Он, кстати, за год провёл там, в общей сложности, больше месяца.)
-… Ну, и такими же рекордными темпами будут восстанавливаться и другие, разрушенные нацистами, территории. Те территории, которые являются Российской Федерацией.
Именно - ускоренными и качественными темпами
В Мариуполе не только строят дома, но и восстанавливают парки, театр. Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС
- И вот еще… Коли я звоню председателю Ассоциации юристов России Степашину, не могу не задать вопрос по поводу того, что международный уголовный суд (МУС) в Гааге «решил арестовать» нашего президента. Такое вот дурацкое решение…
- Мы не участвуем в этом странном суде – это первое. Второе – в нем не участвуют и другие страны, в том числе, кстати, и Китайская народная республика.
Поэтому, надо к нему относиться как к балагану.
С юридической точки зрения, это никчемное решение - совершенно. Ни к чему не обязывающее.
Так что, из этого, наверное, будем и исходить.
Да не наверное, а точно!
Другое дело, я вот выступал на расширенной коллегии Минюста и говорил о том, что нам пора уже, время пришло, создавать собственный международный трибунал по тем преступлениям, которые совершают украинские националисты.
- Спасибо вам огромное. Ещё раз извините за ранний звонок. А если что-то срочное - во сколько, вообще, вам можно звонить?
- «Комсомолка» мне может звонить в любое время.