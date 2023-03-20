Есть ли гороскопы, которые работают: Что стоит за астрологическими прогнозами

Догмы астрологии возникли в древнем Вавилоне несколько тысяч лет назад Фото: Shutterstock

20 марта в календаре праздников отмечается как Международный день астрологии. Вы часто слышите, что астрология – не наука. Но одновременно вы видите, что астрологи оперируют сложными картами позиций планет и делают непростые математические расчеты (скорее за них расчеты делают программы, конечно). И вы задаете вопрос, как же так?

Дело в том, что в науке любое положение, закон или формула не взяты с потолка, а получены путем опыта и доказательства. Например: теоретик с помощью математики создает гипотезу, и она предсказывает явления, которые прежде не наблюдались. Экспериментатор в лаборатории ставит опыт, и получает практическое подтверждение. При этом опыт должен быть воспроизводим - то есть повторен другими экспериментаторами с тем же результатом.

В противоположность этому астрология – это набор догм, готовых выводов, которые словно спущены с неба. Догмы астрологии возникли в древнем Вавилоне несколько тысяч лет назад. Марс зловреден, Венера отвечает за любовь, Юпитер царь планет. Их сочетания тоже что-то означают. Никто не вывел это математически, никто не ставил опытов. Говорят, что все это сообщила нам «древняя, исключительно мудрая, цивилизация». Например, атланты. Но в записях вавилонян такого нет, археологи атлантов тоже не нашли. И самое главное: читая глиняные таблички вавилонян, папирусы живших потом египтян, записи греков и римлян, средневековые трактаты – мы видим, как астрология обрастает все новыми произвольными трактовками. Их придумали не атланты, а люди, причем каждый последующий астролог по своему разумению что-то накручивал на построения предшественников.

Затем наука (заметим, наука) стала открывать новые планеты – Уран, Нептун, Плутон (последний то признается планетой, то нет). Им также были приписаны свойства совершенно произвольно. Далее, орбита Земли, медленно вращаясь под действием гравитации, изменила характер знаков Зодиака. Сегодня истинная позиция Солнца отличается от той, что была в Вавилоне, ровно на знак. Астрологи могли бы скорректировать свои гороскопы, но не стали делать этого. Доказательств, почему надо поступить именно так, астрологи, конечно, не дали.

В итоге сегодня астрология – это компьютерная программа, которая высчитывает положения планет, опираясь на законы Кеплера и Ньютона. Получившаяся по итогам карта трактуется так, как заблагорассудится том или иному астрологу.

Из всех древних искусств астрология менее других может претендовать на научный статус. Та же алхимия опиралась на реальные химические реакции, алхимики сделали массу открытий, получив новые материалы, а ключевая идея алхимии о трансмутации веществ в итоге подтвердилась – правда, уже на уровне ядерной физики. Астрология же обогатила копилку знаний человечества примерно ничем.

НО ВЕДЬ ЧАСТО ПРЕДСКАЗАНИЯ ГОРОСКОПОВ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ?

Предсказания гороскопов проверялись не раз, результат всегда один: все совпадения – в строгом соответствии с теорией вероятностей. То есть гороскопы работают «методом тыка». Предсказали сто событий, сбылось пять, причем можно математически показать, сколько именно событий сбудется. Как можно математически прикинуть вероятность выигрыша в рулетку (в большой математике недаром есть «метод Монте-Карло», основанный на случайном моделировании).

Но здесь включается другой эффект: если предсказание сбылось, люди его запоминают, а не сбылось – забывают. В результате в личной или коллективной памяти накапливается пласт «доказательств» действенности астрологии. Иное: вот, наступает новый год, и сто астрологов делают предсказания. Один в самом деле угадывает. Теперь он гуру астрологии, а его трудовой подвиг – камешек в копилку «обоснований» того, что астрология работает. А что прочие 99, которые смотрели на ту же натальную карту? Они продолжают пытаться дальше.

Наконец, астрологи часто практикуют такой прием, как «предсказания, сделанные после события». Этот прием отлично знают историки, потому что древние летописцы прибегали к нему постоянно. Скажем, что-то важное происходит в мире. Поднимаются старые натальные карты: так вот же, конечно, такое положение планет и должно было вызвать такой эффект. Но почему вы не предсказали события ДО них? Ну вот как-то не додумались.

НО ВЕДЬ КОСМОС В САМОМ ДЕЛЕ ВЛИЯЕТ НА ЧЕЛОВЕКА?

Не то слово. Космос и есть человек, а человек и есть космос. Мы не просто «связаны тысячью нитей», само наше существование возможно только благодаря космическим законам, и протекает в полном соответствии с ними. Вот только, какова эта связь, и что знают про нее астрологи?

На все стороны нашей жизни колоссальное влияние оказывает солнечная активность, как показал еще в 1920-е годы Александр Чижевский (с тех пор доказательств добавилось). Солнце пульсирует, посылая в сторону Земли то больше, то меньше энергии разных видов. Самый короткий цикл пульсаций – 11 лет, что примерно совпадает с периодом обращения Юпитера (потому что Юпитер, скорее всего, и провоцирует Солнце на пульсации своим тяготением). Более длинные периоды вызывают, например, оледенения раз в несколько десятков тысячелетий.

Луна, к свету и гравитации которой приспособилось все живое, оставила в биологической программе что растения, что человека нестираемый след. Тем более, когда-то она была ближе, и тянула сильнее.

Космическая радиация из далеких галактик то обрушивается на нас со всей силы, то ослабевает – ее потоками управляет, как ни странно, тоже Солнце, которое то приоткрывает окошко для такой радиации, то закрывает.

Помимо известных сил и воздействий, видимо, существуют и другие. Например, некоторые физики публикуют интересные данные о «странном излучении» (это термин такой), природа которого совершенно непонятна. Но и оно, и другие, возможно, еще не открытые лучи не могут не влиять на живое.

Наконец, сейчас идут интересные работы о своего рода космической гомеопатии: даже незначительные воздействия (а гравитация – самая слабая из сил) может вызывать большие последствия. Но попытка на основании этого тезиса реабилитировать астрологию все-таки провалилась.

Почему? Все это и многое другое вы не узнаете ни из натальной карты, ни от астрологов. Все эти вещи изучает и открывает наука. Астрология не имеет к этому никакого отношения. И если алхимия плавно преобразовалась в химию, астрология предпочла остаться в оппозиции к астрономии, и стала частью массовой культуры. Астрология – интересный, и даже неисчерпаемый феномен массового сознания. Но как способ что-то узнать о себе, обратившись к космосу, она бесполезна. Читайте серьезные научные издания – там узнаете больше.