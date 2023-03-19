За что демократы хотят посадить Трампа: истинные причины назвали экс-президент США и его сын

Бывшего президента США Дональда Трампа собираются арестовать по уголовной статье и отдать под суд. Фото: REUTERS

День 21 марта 2023 года может вписать новую страницу в историю Соединенных Штатов Америки. Событий, подобных тому, что ожидается в грядущий вторник, там еще не случалось. Бывшего президента страны собираются арестовать по уголовной статье и отдать под суд. Речь идет о недавнем хозяине Белого дома Дональде Трампе. И слухи о своем аресте он породил сам, сославшись на сведения, ставшие ему известными в результате некой утечки из прокуратуры.

В своей соцсети Truth Трамп опубликовал сообщение, в котором заявил, что американская нация превращается в «третий мир», а леволиберальные радикалы сфальсифицировали результаты президентских выборов 2020 года в пользу Байдена. А поскольку на следующих выборах Трамп опять собирается выдвинуть свою кандидатуру от республиканцев и сейчас, по опросам, опережает Байдена, то демократы, мол, собираются устранить эту угрозу с помощью радикальных мер - предъявить экс-президенту обвинения в совершении уголовных преступлений и упечь за решетку.

«Поскольку ни одно преступление не может быть доказано, прокуратура Манхэттена основывает обвинение на старом и полностью развенчанном мифе. Кандидат от республиканской партии и бывший президент США будет арестован во вторник. Протестуйте, чтобы вернуть нам нашу страну обратно!», – призвал Трамп к действию своих сторонников.

Что же это за «старый развенчанный миф», о котором говорит неугомонный республиканец? Дело связано с порноактрисой Сторми Дэниелс. Якобы в свое время у любвиобильного Дональда с ней были интимные отношения (кстати сам он это категорически отрицает), и их огласка могла напрочь перекрыть ему дорогу в Белый дом. Поэтому перед выборами 2016 года юристы Трампа заплатили актрисе 130 тысяч долларов за молчание. Нью-Йоркская прокуратура считает, что этим было нарушено избирательное право, ибо американцы имели право знать о предполагаемой связи кандидата со звездой фильмов «с клубничкой». Однако адвокат Трампа Джо Такопин утверждает, что Дональд сделал это по совету юристов, чтобы «защитить себя и свою семью от наветов». «Все так просто. Это не преступление», - заявил Такопин телеканалу NBC.

Но на всякий случай у обвинителей в запасе есть и другая статья. Мол, по данным некоторых конгрессменов, Трамп, уже став президентом, принимал от иностранных граждан подарки, стоившие сверх установленного лимита, и не сообщал об этом. Таких дорогих «знаков внимания» у него скопилось на 250 тысяч долларов. Прокуратура попробует доказать, что это были взятки, с помощью которых «иностранные правители могли пытаться влиять на внешнюю политику США».

Между тем, сын Трампа, Дональд Трамп-младший, нагнетает страсти в соцсетях. «Если они смогут убрать его, они станут еще на один шаг ближе к тому, чтобы прийти и за вами, забрать вас и ваши свободы. И, очевидно, это и был их план с самого начала», - утверждает он. Как бы там ни было, полиция и многочисленные службы безопасности готовятся встретить ближайший вторник во всеоружии. Власти опасаются повторения событий 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.