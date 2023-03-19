Что сказал Роман Костомаров, узнав об ампутации

Фигурист Роман Костомаров Фото: Даниил ОПАРИН

Состояние Романа Костомарова заметно улучшилось за последние дни. Фигурист находится в сознании. Более того, он знает, что пережил несколько ампутаций. Как сообщил Илья Авербух, сейчас семья спортсмена переживает очень сложные испытания.

Стали известны новые подробности состояния Романа Костомарова. Фигурист не только дышит сам. Ему рассказали всю правду о том, через что он прошел за два месяца реанимации. Роман принял все удары судьбы мужественно. Насколько вообще это возможно.

Как известно, Роману ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть правой руки. Со второй рукой проводят манипуляции в виде чистки.

Спортсмен знает, что пережил два инсульта и несколько ампутаций. Кроме того, его известили о новой возможной операции на кисти руки. Сейчас врачи наблюдают за почерневшей конечностью. Сепсис пока остановить не удается.

Илья Авербух сообщил, что Олимпийский чемпион в танцах на льду все понимает. Роман сказал, что готов бороться за свою жизнь. "Мы все поддерживаем Рому. Его семья переживает очень сложные испытания. Рома абсолютно в сознании, готов сражаться, идти вперед", - цитирует хореографа ТАСС.

Он призвал всех неравнодушных молиться. "Потому что огромная дорога еще впереди. Но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся", - добавил Авербух.