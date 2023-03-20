Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве состоится 20-21 марта 2023 года. Фото: REUTERS

Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве состоится 20-21 марта 2023 года. Чего ждать от этого исторического визита — об этом KP.RU спросила директора института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова.

Прогноз на встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве 20-21 марта 2023 года

- Что обязательно обсудят лидеры России и КНР?

- В Москве произойдет обсуждение контуров будущего урегулирования серьезных отношений главных стран. Будут говорить о выработке общих позиций по ситуации в мире. Москва и Пекин — они испытывают сильное давление.

- Мы — понятно, а они ?

- Давление растет. Очевидно, что нынешняя ситуация никого не удовлетворяет. И помимо стандартного набора, где есть все, что касается сотрудничества в высокой науке, в современных технологиях, в новейших вооружениях, речь, думаю, пойдет о новых контурах мира, где и Россия, и КНР должны чувствовать себя комфортно.

- Комфортно по отношению к кому?

- По отношению к самим себе. Не думаю, что Китай станет выдвигать свою программу как антизападную. И он не захочет стать противником Запада.

Что Пекин может предложить Москве

- Так какую программу Пекин может предложить Москве, от чего захочет убедить нас отказаться?

- Тут вопрос в другом. На Китай возрастает давление. КНР впервые за несколько десятилетий чувствует себя некомфортно именно в этом плане. Вся модель развития Китая, в том числе во внешнем мире, под сомнением: например, высокие технологии китайские — они торпедируются западными партнерами. И Китаю сейчас важны партнеры, которые разделяют его позицию.

- И которые могут его поддержать, например, в вопросе Тайваня?

- И в этом, и во многих других. Китаю нужны партнеры, которые могут его поддержать не на словах, а на деле. И еще важный момент. Китай никогда за последние десятилетия не вмешивался в спорные ситуации, в конфликты, в которых он сам прямо не участвовал и не собирался участвовать. И то, что сейчас Китай пошел на прямое обсуждение ситуации вокруг Украины, говорит о том, что Пекин рассматривает это как кризис, который может выйти из под контроля.

- Для Пекина это насколько критично?

- Это ломка всей торгово-экономической модели КНР. Ему не нравится вероятность ущерба для интересов государства и граждан. И возможное падение уровня жизни.

- А где контуры урегулирования «по-китайски»?

- Китай не обсуждает чью-либо территориальную принадлежность в спорных ситуациях. Это не его вопрос. Китай говорит о необходимости сесть за стол переговоров без предварительных условий. Это напоминает ситуацию с урегулированием в Корее. Когда Сеул и Пхеньян друг друга не признают, но военные действия не ведутся уже много десятилетий.

- То, что визит Си Цзиньпина в Россию не однодневный — важно?

- Это беспрецедентный случай. Обычно китайские руководители путешествуют один или полтора дня. А тут речь идет об очень большой программе.

- Эту программу могли нарушить беспилотник в Черном море или уголовное дело против главы страны?

- На программу это не влияет. Ну, разве что, может ее усилить. Очевидно, что события эти происходят на фоне роста негативных настроений по отношению и к США, и к России, и к Китаю. Ведь за последние несколько дней Китай обвинили в слежке за американцами через Тик Ток, продолжается обсуждение вопроса Тайваня, опять пошли публикации о нарушении прав человека Пекином в Синьцзяне. И все это - на негативистском фоне.

- Мы должны быть осторожно-оптимистичны в ожидании встречи лидеров двух стран или…

- Не надо радужных ожиданий, что Китай решит за нас все проблемы. Пекин решает свои проблемы. Но сейчас они совпадают с нашими. Китай сейчас однозначно высказывается против двух позиций: расширение любых военных блоков - и тут речь не только о НАТО, но и об азиатских блоках. И против монополизации политики или того, что Китай называет «политизация экономики». Для нас обе эти позиции выгодны.

Плакат 50-х годов прошлого века становится актуальным и в наши дни. Фото: wikimedia.org

Еще мнения

Чего нам ждать от встречи лидеров двух стран?

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Китай очень умный, мудрый и древний. Он долго-долго собирает со всего мира знания. И обычно пускает их только на развитие, не на разрушение. Но обостряется борьба двух огромных систем. И в данном временном промежутке Китай вынужден противостоять Америке. И Россия здесь должна быть очень осторожна. Никогда не ведите с китайцами переговоры, если вы не знаете Китай достаточно хорошо. Чтобы успешно работать с Китаем, нужны специалисты, думающие не на два, а на три шага вперед...

Виктор Похмелкин, экс-депутат Госдумы:

- Китай будет руководствоваться только своими интересами. Нам крайне сложно быть с Пекином равноправными партнерами. Китайцы, как они привыкли, постараются нас использовать.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- На сегодня есть две близкие страны по духу - по тому, как они относятся к США и к НАТО. И тут у Москвы с Пекином есть возможность договориться. При этом не забывая, что Китай не является нашим близким другом.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Ждем кооперации, сотрудничества, взаимного обмена технологиями. Сейчас есть диспропорция в пользу Пекина. На авторынках очевидно доминирует Китай.

Сергей Марков, политолог:

- Россия поддерживает Китай по тайваньскому вопросу на политическом уровне в полном объеме. Москва считает, что Тайвань - неотъемлемая часть Китая. И Россия оказывает косвенную помощь Китаю - путем проведения совместных военных учений с участием наших ВМФ. А Китай в экономической части оказывает помощь России, замещая поставки высокотехнологичных товаров, прежде всего чипов. Давайте из этого и исходить.

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