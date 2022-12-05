Новый рекорд — наш! Триумфальное завершение сезона Всероссийской акции «Вода России»

Сегодня, 5 декабря, в День добровольца, отмечается не только праздник волонтеров, но и официально подводятся итоги сезона Акции «Вода России».

В этом году по всей стране прошло 21 958 мероприятий акции «Вода России», в которых поучаствовало 1 342 353 волонтера. Силами активистов было очищено 31 044 км береговой полосы водных объектов, а объем собранного мусора составил 148 971 м³.

В акциях «Воды России» участвовали 1342 353 волонтера.

«Главная движущая сила всех экологических инициатив — это люди. За время существования акции «Вода России» к ней присоединились миллионы человек, которые уже очистили тысячи водоемов и десятки тысяч километров береговой полосы. Радует, что за годы акция не сбавила обороты и продолжает объединять людей всей страны», — считает Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Очищено более 31 тысячи километров береговой полосы водных объектов.

В День волонтера «Вода России» традиционно подводит итоги и дружеского соревнования между регионами нашей страны. Рейтинг активности рассчитывается исходя из общей протяженности очищенных берегов и соотношения числа волонтеров и общего числа жителей субъекта, поэтому даже самые скромные по населению регионы нашей страны могут побороться за высокие места. В этом сезоне в Топ-10 рейтинга регионов России вошли:

1. Республика Татарстан

2. Карачаево-Черкесская Республика

3. Республика Ингушетия

4. Республика Северная Осетия-Алания

5. Республика Башкортостан

6. Калужская область

7. Республика Коми

8. Челябинская область

9. Республика Саха (Якутия)

10. Красноярский край

Дети - активные участники акций «Воды России».

«В Татарстане к акции «Вода России» особенно трепетное отношение, все больше жителей приобщаются к такому экологическому волонтёрству. Она стала одной из самых любимых, ведь Республика — многоводный регион, 6,4% её территории покрыто водой, и каждый татарстанец понимает, что чистота берегов зависит от экологической активности каждого. Это простая истина: хорошо там, где не мусорят. Мы призываем всех присоединяться и пополнять ряды экоактивистов. Но победа – это не самоцель, наша общая главная задача - привить бережное отношение к окружающей среде и водным объектам. Сохранить и приумножить то природное богатство, которое у нас есть и передать его нашим детям и внукам - вот то, ради чего мы все собираемся на субботниках», — рассказывает Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков.

Волонтерами очищено 10 300 водоемов.

В этом году в Топ-10 регионов появились новые участники: Республика Коми, Челябинская область, Республика Саха (Якутия), Красноярский край. При этом каждый из шести регионов, сохранивших свое место в первой десятке рейтинга «Воды России», значительно нарастил показатели относительно прошлого сезона. Положительная динамика наблюдалась и среди субъектов, не попавших в Топ-10. Особенно стоит отметить Хабаровский край, Республику Бурятия и Амурскую область, совершившие «Прорыв года» и поднявшихся в рейтинге на 30 и более пунктов! Впечатляющий и достойный подражания успех. Полную версию рейтинга можно найти по одноименной вкладке на сайте акции «Вода России» берегдобрыхдел.рф.

«Волонтеров акции «Вода России» больше с каждым годом. И благодаря им найти мусор на берегах становится все сложнее. В мероприятиях, которые для каждого региона России стали доброй традицией, повышается уровень бытовой культуры. Особенно ярко это демонстрируют дети — активные участники наших проектов. Они хорошо понимают, что устойчивый экобаланс — это их будущее», — считает Руководитель федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

География акции включает все 85 регионов нашей необъятной родины.

Акция «Вода России» - это не только обычные субботники. Уборки часто проходят в необычных форматах, начиная от плоггинг-забегов и заканчивая эко-сплавами на байдарках и альпинистскими походами с целью очистить берега высокогорных родников. Активно принимает участие в акции и многие компании, и как партнеры по организации мероприятий, и командами корпоративных волонтеров. На мероприятиях Акции регулярно проходят экологические мастер-классы, открытые уроки, спортивные соревнования. Хотя большая часть субботников «Воды России» приходится на лето, первые мероприятия начались сразу после Нового года. К примеру, в начале прошлого января челябинские волонтеры провели целую серию акций направленных на то, чтобы навести чистоту на водоемах после любителей зимней рыбалки.

Крупнейший в стране волонтерский экологический проект, объединивший уже более 8 миллионов человек.

«Волонтеры в регионах — большие молодцы! Мы поддерживаем добровольческое движение в рамках нацпроекта «Экология» и сами принимаем участие в мероприятиях. Все мы любим туризм, отдых на открытом воздухе, мы должны помнить и стараться держать в чистоте нашу природу, не допускать дальнейшего загрязнения», — уверен Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Роман Минухин.

Rоличество собранных в этом году отходов превышает 150 тысяч м³.

В этом году для волонтеров были организованы 10 крупных ключевых мероприятий. Одно из них прошло в Волгограде в рамках празднования Дня Волги, 20 мая. В этот день тысячи людей во множестве городов вышли на берега от истока великой реки до ее устья, чтобы привести в порядок общий водный объект, в том числе субботники прошли и в Самарской области. Не менее ярко отметили и День Эколога в Тарусе. Этот старинный русский город на границе Московской, Тульской и Калужской областей стал точкой притяжения для волонтеров из трех регионов, которые собрались вместе на акции «Вода России». Можно с уверенностью говорить, что «Вода России» не только помогает улучшению состояния природной системы и росту экосознания населения, но и способствует установлению прочных контактов между субъектами Российской Федерации.

Во многих акциях участвовали водолазы.

Как известно, в деле защиты природы необходим вдумчивый и системный подход. Нужно, чтобы практика опиралась на научную основу. Этим летом одно из ключевых мероприятий акции «Вода России» прошло на Урале в рамках крупного экологического форума. Сначала челябинские экологи и приглашенные эксперты обсудили, как грамотно помочь экологии, а на следующий день тысячи активистов, собравшихся на Слет волонтеров Южного Урала, навели порядок на берегу озера Тургояк, настоящей жемчужины в водной короне России.

«Мы не могли оставаться в стороне от акции «Вода России», ведь Челябинскую область не зря называют краем трех тысяч озер. Всего у нас более 17 тысяч водных источников – рек и ручьев, озер, прудов, водохранилищ. Эковолонтеры не на словах, а на деле показывают, что помочь природе может каждый. Для этого иногда достаточно просто увезти весь мусор после отдыха с собой и выбросить его в специально предназначенные для этих целей контейнеры. Неплохо также убрать мусор за теми, кто по каким-то причинам не сделал этого сам. Сотни тысяч участников акции по всей стране очищают водоемы от мусора. Для многих людей важно осознавать себя частью этого большого волонтерского сообщества, видеть результаты своего труда. Так формируется бережное отношение к окружающей среде, расширяется круг единомышленников. Среди эковолонтеров есть люди самого разного возраста, но всех их объединяет любовь к родному краю, природе, стремление сохранить красоту Южного Урала и его водные богатства не только для себя, но и для будущих поколений», — рассказывает о том, как в регионе проходил сезон акции «Вода России» Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В качестве волонтера к акциям «Воды России» может присоединиться любой желающий.

Это лишь небольшая часть истории борьбы за чистоту, которую неустанно ведут волонтеры Акции. Этот сезон уже завершен, но 2023 год бросит им новый вызов. И им потребуется помощь. Любой желающий может присоединиться к «Воде России» в качестве волонтера или организовать свою акцию. Для этого достаточно зайти на сайт берегдобрыхдел.рф.

Сезон этого года завершен, но новый год бросит нам новый вызов.

Справка:

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ уже девятый год подряд. На сегодняшний день «Вода России» — крупнейший в стране волонтерский экологический проект, объединивший уже более 8 миллионов человек. Только за 2022 год в экосубботниках акции «Вода России» поучаствовали более 1,34 миллиона добровольцев, которые провели около 22 000 мероприятий. География акции включает все 85 регионов нашей необъятной родины. Волонтерами было очищено 10 300 водоемов, а количество собранных в этом году отходов превышает 150 тысяч м³. К акции «Вода России» в качестве волонтера может присоединиться любой желающий, также можно организовать и свое мероприятие, получив всестороннюю поддержку. Для этого достаточно всего лишь зайти на сайт берегдобрыхдел.рф.

Сайт акции «Вода России»

Telegram-канал

Группа «ВКонтакте»

#БерегДобрыхДел #АкцияВодаРоссии