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Политика5 декабря 2022 15:02

Что Путин увидел на отремонтированном Крымском мосту

Путин за рулем оценил ремонт Крымского моста
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Путин сел за руль, чтобы оценить ремонт Крымского моста.

Владимир Путин сел за руль, чтобы оценить ремонт Крымского моста.

Владимир Владимирович любит лично проверять новые дороги. В прошлом году он проехал по свежеоткрытому ЦКАДу и допытывался у инженера, нельзя ли было стыки на мостах сделать ровнее. А сейчас Путин сел за руль, чтобы оценить ремонт Крымского моста.

Компанию главе страны составил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, и оператор с камерой, снимавший президентский заезд.

Если ЦКАД российский лидер принимал на личном «Аурусе», то по переправе он проехал на «Мерседесе». Вполне вероятно, ради короткого визита в Кремле решили отдельно не везти бронированный лимузин.

- Где ремонтные работы? – спросил Путин, держась за руль.

- В девяти километрах впереди, - пояснил Хуснуллин. - Всю крупную сборку металлоконструкций прямо здесь организовали. Металл везли из Тюмени, Кургана и Воронежа. 1214 тонн.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром в субботу 8 октября 2022 года.

Взрыв на Крымском мосту произошёл утром в субботу 8 октября 2022 года.

Фото: REUTERS

Вице-премьер объяснил, за счет чего мост получилось отремонтировать так быстро. Первое: нужный металл уже был под рукой. Второе: строительный сектор у нас развит, поэтому недостатка в людях и техники не оказалось.

- За 2 недели собрали и привезли (металлоконструкции – Ред.). Мы выстроили цепочку сопровождения с ГАИ - каждый пост отслеживал каждую машину, - сообщил замглавы правительства.

Завершение установки пролетов на поврежденной взрывом автодорожной части Крымского моста, ноябрь 2022 г. Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Завершение установки пролетов на поврежденной взрывом автодорожной части Крымского моста, ноябрь 2022 г. Фото: ФДА "Росавтодор"/ТАСС

Власти, можно сказать, в режиме реального времени следили за подвозом материалов.

- Сколько человек работало? – уточнил президент.

- 500 человек. 3 плавкрана.

Президент слушает вице-премьера Марата Хуснуллина, которы рассказал Путину о ходе восстановительных работ.

Президент слушает вице-премьера Марата Хуснуллина, которы рассказал Путину о ходе восстановительных работ.

Фото: REUTERS

Мост удалось отремонтировать рекордными темпами.

Мост удалось отремонтировать рекордными темпами.

Фото: REUTERS

- Штормы мешали?

- Из 55 дней 22 дня шторм! Даже пришлось подключить водолазов. Разрушенную часть моста резали водолазной резкой, чтобы быстрее разобрать, - объяснил Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин на Крымском мосту. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на Крымском мосту. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Строители закончили ремонт разрушенной, правой части моста. Той самой, где взорвался грузовик. Теперь рабочие займутся левой частью. Она сейчас в «ограниченно работоспособном состоянии». Временно ездить по ней было можно, но по-хорошему надо доделывать.

По плану, сдать вторую половинку планируется в конце марта следующего года. Пока же транспорт поедет по свежеотремонтированной части. По одной полосе для каждого потока.

- Надо обеспечить надежную связь по суше, - поручил вице-премьеру Путин. - Свыше 300 км. по суше?

- 381 км до входа в Ростовскую область. 180 км мы уже привели в нормативное состояние. Организовали безопасный маршрут следования – Росгвардия охраняет колонны, - ответил Хуснуллин.

Замглавы правительства рассказал, что поезда по железнодорожному мосту идут без задержек. А перед самым мостом сделаны дополнительные досмотровые комплексы для легковушек и пассажирских автобусов. Через пролив курсирует пять грузовых паромов.

- Меня уговаривали сделать только две полосы. И только одну железнодорожную линию. Правильно настоял… На перспективу! – заявил Путин.

- Потом достраивать дороже. Лучше один раз сделать! – поддержал Хуснуллин.

Президент с интересом глянул в сторону камеры фиксации.

- Муляж, чтобы люди не разгонялись, - объяснил вице-премьер.

Замглавы правительства заметил, что строителям все время приходилось искать нестандартные решения. По обычной схеме ремонт растянулся бы на пол года. А так все получилось сделать за 55 дней. Сдали на две недели раньше плана.

Интересно. что в Крым фактически идет не один мост, а три! Два автомобильных и один железнодорожный. У всех свои опоры. Эти нюансы Марат Хуснуллин тоже объяснил президенту.

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