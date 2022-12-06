Запад выдал Украине $100 млрд «помощи» ради собственной выгоды

Американский военно-промышленный комплекс - один из фундаментов экономики США. И ему давно нужен был большой конфликт где-то на планете, чтобы загрузить заводы заказами. Весь этот банкет щедро оплачен американскими налогоплательщиками, а впоследствии долг будет записан на несколько поколений украинцев. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP/East News

ЯРМАРКА УКРАИНОФИЛОВ

Лучшее доказательство, что Россия в Донбассе и Запорожье сражается со всем «коллективным Западом», - цифры военной и финансовой помощи, которую тот выделяет для Украины. По подсчетам зарубежных журналистов, с начала 2022 года незалежная получила 93,8 млрд евро в различных формах поддержки от более чем 40 государств.

Цифры эти - по состоянию на октябрь, то есть за прошедшие пять недель сумму «пожертвований» вполне можно округлить до $100 млрд (курсы доллара и евро сейчас близки к 1:1, поэтому далее для простоты будем считать в американских вечнозеленых). В рублях по нынешнему курсу - это более 6 триллионов.

Сам список жертвователей - прямо-таки документ эпохи. Некоторые страны - те, что поумнее, - ограничились чисто символическим вкладом. Скажем, богатейший Бахрейн выделил Украине всего $1 млн, да и то не оружием, а гумпомощью на размещение беженцев. И Вашингтон уважил, и с Москвой не поссорился. Чили отстегнула и того меньше - $100 тысяч. Да и то не напрямую, а по линии Международного Красного Креста - хоть какая-то гарантия, что деньги не разворуют.

Зато в Северной Америке и Европе - настоящий парад украинофилии. Только США выделили Киеву порядка 52 млрд в валюте, в том числе гуманитаркой - 9,5 млрд, военными поставками - 27,5 млрд, а также финансовой помощью - 15 млрд (см. «Важно»).

Просто для сравнения: 100 млрд помощи - это два годовых бюджета Украины или половина стоимости нынешнего чемпионата мира по футболу в Катаре, самого дорогого, кстати, в истории...

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАСПИЛ - ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Вы спросите: но зачем? Зачем Запад вбухивает все эти миллиарды в Украину? Даже самые ангажированные эксперты признают: победить таким образом Москву невозможно, а поставленное Киеву оружие вроде «Хаймарсов» или «Цезарей», конечно, создает русским трудности, но не в силах переломить ситуацию на фронте.

Ведь у незалежной теперь почти нет собственных энергоносителей, промышленных и демографических ресурсов. И каждый отгруженный сюда эшелон натовских снарядов лишь продлевает агонию... Более того, десяток малых стран уже предупредили о прекращении поставок оружия на Украину: собственные арсеналы опустели. Да и американские аналитики говорят, что проконтролировать эффективность трат невозможно: дальше Польши американские ревизоры «почему-то» не ездят.

То есть Вашингтон вбухивает деньги в жовто-блакитную черную дыру, где они бесследно исчезают - и... все, никаких результатов? Абсурд. А если предположить, что, помимо традиционной русофобии, у дяди Сэма есть и другие причины неистово спонсировать Киев?

Не одним умным человеком замечено: главный двигатель американской международной агрессии - коррупция. В самой большой экономике на земле крутятся огромные деньги, и их надо как-то «оптимизировать». Поэтому каждое десятилетие СМИ и конгрессмены внезапно находят «проблемы с демократией» в какой-нибудь заморской стране: 1960 - 1970-е - Вьетнам, 1980-е - Гренада, 1990-е - Югославия, 2000-е - Ирак и Афганистан, 2010-е - Ливия, а последние восемь лет - борьба с мифической «российской угрозой на Украине».

Каждый раз все по кругу. Увидев, что какая-нибудь «сомалийская демократия в опасности», Белый дом и Капитолий выделяют деньги на борьбу с очередной «агрессией» за тысячи миль от своих берегов. Американский военпром получает новые миллиардные ассигнования, госдеп и околобюджетные фонды - десятки миллиардов «на школы в Афганистане». И... деньги освоены, школы построены лишь на бумаге, а ежели у кого есть вопросы насчет нецелевого расходования - езжайте в Кабул, разбирайтесь сами.

Подобные схемы особо и не скрывают. На рубеже 2019 - 2020 годов влиятельнейшая газета Washington Post публиковала расследование: из почти $130 млрд, выделенных Вашингтоном на «поддержку демократии в Афганистане» за 20 лет присутствия в этой стране, разворовано свыше 90%. Причем самими же американцами, через откаты и распределение тендеров между «правильными» подрядчиками.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ КРИПТОМАХИНАЦИЙ

Не верите? Ну не может же белодомовская «защита свободы» сводиться к настолько примитивному распилу? Что ж, спасибо журналистам-расследователям - благодаря им можно отследить конкретные схемы.

В 2019 году молодой американский бизнесмен Сэм Бэнкман-Фрид основал криптобиржу (если совсем просто - сайт для обмена цифровых валют на «живые» деньги) под названием FTX. Стартап стал сверхпопулярным, состояние 30-летнего Сэма на пике оценивалось в $26 млрд, журналисты называли парня «спасителем человечества»: доходы тот тратил на благотворительность...

Сэм Бэнкман-Фрид был одним из крупнейших доноров правящей демпартии США - в 2020-м пожертвовал $5,2 млн на президентскую кампанию Джо Байдена, а на недавних выборах в конгресс-2022 отсыпал кандидатам-демократам почти $40 млн.

И вот на другой день после начала СВО «друг демократов» Бэнкман-Фрид с энтузиазмом стал собирать через свою платформу FTX пожертвования «на Украину» со всех желающих, подняв таким образом порядка $60 млн. Киевские чиновники в ответ... инвестировали в FTX, которая, в свою очередь, жертвовала демпартии США, голосовавшей за все новые пакеты «помощи Украине» - вот таким нехитрым способом немалая часть денег, выделенная на помощь незалежной, возвращалась на счета американских политиков из команды Байдена.

Кончилось все печально: осенью этого года выяснилось, что Бэнкман-Фрид попросту фальсифицировал финотчетность, его миллиарды существуют только на бумаге, «инновационная биржа» FTX с треском лопнула, а «украинские пожертвования» испарились в офшорах.

ИТОГО

«Пакетная сделка»

Словом, Запад не вложит ни доллара, если не увидит собственной выгоды. И все украинские пожертвования Штатов - это грандиозная пакетная сделка.

Живыми деньгами Украина получает мизер - большинство «благотворительных траншей» остается там же, на счетах банков Федеральной резервной системы США, для оплаты поставок американских же вооружений - и Украина еще и остается должна. Нет денег на возврат кредита - ничего, возьмем натурой, например, присоединением Западной Украины к Польше (а значит, и к НАТО). Не говоря уже о приятном бонусе - продолжении пожара у границ России.

И проигравший здесь лишь один. Простой украинец, чьей жизнью Запад оплачивает отчаянную попытку сохранить свое доминирование.