Путин обратился к Китаю: О дружбе с Си Цзиньпином, переговорам по Украине и противостоянии США

Накануне встречи с руководителем Китая российский лидер опубликовал программную статью в издании «Жэньминь Жибао» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Накануне встречи с руководителем Китая российский лидер опубликовал программную статью в издании «Жэньминь Жибао», которую назвал «Россия и Китай – партнёрство, устремлённое в будущее», которую приводит сайт Кремля.

Публикуем наиболее интересные выдержки из нее

ОБ ОЖИДАНИЯХ ОТ ВСТРЕЧИ С СИ ЦЗИНЬПИНЕМ

Путин напомнил, что с лидером Китая он встречался около 40 раз.

- С предстоящими переговорами мы связываем большие ожидания. Не сомневаемся, что они придадут новый мощный импульс всему комплексу двустороннего сотрудничества. Для меня это также прекрасная возможность увидеться с добрым старым другом, с которым у нас сложились самые тёплые отношения. Мы познакомились с товарищем Си Цзиньпином в марте 2010 года, когда он приезжал в Москву во главе представительной китайской делегации. Наша первая встреча прошла очень по-деловому и в то же время искренне и доброжелательно. Такой стиль общения мне лично глубоко импонирует. Знаю, что в Китае уделяют большое значение дружбе и человеческим взаимоотношениям. Неслучайно мудрец Конфуций сказал: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!» Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг – как родной брат. В этом наши народы очень схожи.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ ПЕКИНА И МОСКВЫ

Президент России полагает, что отношения двух стран сегодня – на своем пике.

- Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть. По своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны. В них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Мы с Председателем Си Цзиньпином… всегда находили время и возможность для общения и в самых разных официальных форматах, и в обстановке «без галстуков». Одним из наших приоритетов является торгово-экономическое партнёрство. По итогам 2022 года…двусторонний товарооборот удвоился и достиг 185 миллиардов долларов. Это – новый рекорд. И у нас есть все основания полагать, что… планка в 200 миллиардов долларов будет превышена не в 2024-м, а уже в нынешнем году. Важно, что во взаимной торговле растёт доля расчётов в национальных валютах и наши отношения становятся ещё более суверенными.

О ДОЛГОСРОЧНЫХ ПРОГРАММАХ

Российский лидер назвал самые масштабные совместные проекты.

- Успешно реализуются долгосрочные совместные планы и программы. Например, российско-китайский магистральный газопровод «Сила Сибири» по своим масштабам…стал «сделкой века». Существенно выросли объёмы поставок отечественной нефти и угля. С участием наших специалистов в Китае строятся новые атомные энергоблоки, китайские компании активно подключаются к СПГ-проектам, крепнет промышленная и сельскохозяйственная кооперация. Мы вместе осваиваем космическое пространство, развиваем новые технологии. В прошлом году наши приграничные регионы соединили два мостовых перехода через Амур, давно ставший «рекой дружбы».

О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПАРТНЕРАМИ

Российский лидер напомнил и про структуры, где Россия и Китай работают с другими партнерами.

- Мы активно продвигаем такие демократичные многосторонние структуры, как ШОС и БРИКС, которые становятся всё более авторитетными и влиятельными, обретают новых партнёров и друзей. Этой же цели служит работа по сопряжению строительства Евразийского экономического союза и инициативы «Один пояс, один путь». Совместно с единомышленниками наши страны последовательно выступают за формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда». Россия и Китай последовательно работают в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной, не направленной против третьих стран системы безопасности в регионе и мире в целом. В этой связи отмечаем конструктивную роль китайской «Инициативы в области глобальной безопасности», которая созвучна российским подходам в этой сфере.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА

Президент РФ полагает, что в мире происходят кардинальные изменения.

- Внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения. «Коллективный Запад» всё отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за своё ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. Проводимый США курс на двойное сдерживание России и Китая, а также всех, кто не поддаётся американскому диктату, приобретает всё более острый характер. Идёт демонтаж архитектуры международной безопасности и сотрудничества. Россия объявлена «непосредственной угрозой», а Китай – «стратегическим конкурентом».

О СИТУАЦИИ ВОКРУГ УКРАИНЫ

Была дана и оценка того, как ведущие мировые игроки относятся к тому, что происходит на Украине и вокруг нее.

- Мы признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Но ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит… от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации. При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине – самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок.

О ГАРАНТАХ СТАБИЛЬНОСТИ

Путин подчеркнул, кто именно сегодня может гарантировать порядок в мире.

- Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами.

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