Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге и утонул

Тело музыканта обнаружили в реке Фото: СОЦСЕТИ

Основатель группы Cream Soda, известный такими хитами как "Плачу на техно" и "Никаких больше вечеринок" Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге. Сначала музыкант считался пропавшим без вести. Но несколько минут назад стало известно, что спасатели обнаружили тело артиста в реке в Ярославской области.

В ночь с 19 на 20 марта вместе с компанией из 10 человек в селе Диево-Городище 34-летний Дмитрий Свиргунов переходил Волгу. На обратном обратном пути лед на реке треснул и пять человек провалились в воду.

Двое смогли выбраться сами. Но позже один скончался в машине "скорой". Еще трое включая основателя Cream Soda пропали без вести.

По неофициальной версии, компания отмечала день рождения и устроила танцы на льду. Спустя несколько часов Свиргунова нашли в Волге без признаков жизни. Его тело опознала сестра.