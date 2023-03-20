Разрыв с любимым человеком оставляет следы в теле

Разрыв любовных отношений мы переживаем не только эмоционально, через печаль, беспокойство, гнев, но и телесно. Фото: Shutterstock

Разрыв любовных отношений мы переживаем не только эмоционально, через печаль, беспокойство, гнев, но и телесно. Разбитое сердце сигнализирует нам через различные симптомы стресса, считают ученые. Подойти к вопросу любви и отношений между полами по-новому исследователям во многом помогла пандемия COVID-19, когда под рукой оказались свежие данные для научного анализа любовных драм.

1. Тошнота и потеря аппетита как симптом разбитого сердца. Профессор психологии и неврологии Марк Лири из Университета Дьюка считает, что расставание с любимым может проживаться человеком по типу шоковой реакции, особенно, если разрыв произошел неожиданно, и включает в теле две типичные стрессовые реакции на угрозу – «бей или беги», также, как это происходит, когда мы сильно чего-то пугаемся. Человек оказывается в буквальном смысле «на взводе»: кровь от желудка отливает к конечностям, мышцам рук и ног. Сбросить ненужное напряжение может помочь спорт. Одни из лучших упражнений – аэробные, утверждают ученые из Школы медицины в Гарварде.

Список аэробных занятий обширен, выбрать можно те, которые по силам и по душе:

- бег трусцой,

- периоды быстрой ходьбы во время прогулки;

- плавание,

- эллиптические тренажеры;

- танцы,

- теннис,

- ритмическая гимнастика (аэробика).

Упражнения выполняются не на износ, а в относительно невысоком темпе, от 15 минут. За 20-30 минут занятий частота пульса увеличивается в два раза, кровь значительно насыщается кислородом, улучшается обмен веществ. Так и разрыв с любимым пережить легче.

2. Сложно уснуть. Разрыв любовных отношений может приводить к нарушению сна. Это связано с повышением уровня гормона стресса кортизола, который не дает полноценно выспаться, пройти стадию глубокого сна.

Но и здесь есть варианты исцелить это последствие любовной драмы по науке. Помочь могут:

- режим сна – регулярное время отхода ко сну каждую ночь,

- отказ от кофеина в вечернее время;

- приятные ванны перед сном,

- продукты, содержащие мелатонин, серотонин и витамин D (жирная рыба, особенно свежая морская, вишня или вишневый сок).

3. Кожа жаждет прикосновений. После расставания нам недостает не только поддержки, чувства надежного плеча рядом, но и нежности – прикосновений любимого человека. По словам Кори Флойда, психолога из Университета Аризоны, человек рождается с потребностью в прикосновениях и первый телесный опыт любви, утешения и ласки получает через руки матери. Поэтому, когда мы долго не чувствуем прикосновения любимого человека, это может привести к увеличению напряжения и усталости, даже ослабить иммунную систему. Добавить себе телесной радости может помочь приятный расслабляющий массаж.

4. Воспаление кожи. Стресс, вызванный психологической болью, может привести к тому, что сальные железы и клетки кожи начнут работать в усиленном режиме, отсюда и прыщи на лице, как «прощальный подарок» от любимого. Время после разрыва требует повышенной заботы о себе, так что переживая расставание, точно не стоит отказываться от любимый косметических процедур и ухода за кожей.

5 Психологи и когнитивные нейробиологи сравнивают реакцию нашего мозга на расставание с «ломкой». Нам отчаянно не хватает дофамина, нейротрансмиттера, играющего большую роль в ощущении удовольствия. Однако со временем мозг приспособится, а душевные раны залечатся, если исследовать причину любовной неудачи и найти ценность в прошлых отношениях. Так мы из биологии и телесных реакций переходим в сферу смыслов и обретаем в себе силу переживать любые неприятности и драмы, двигаться вперед навстречу новой любви.