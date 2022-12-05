Анастасия Заворотнюк осталась красивой, несмотря на рак мозга

Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк не появляется на публике вот уже четыре года. В 2018-м актрисе диагностировали рак мозга. С тех пор актриса не ведет соцсети, не публикует фотографии, а ее близкие трепетно оберегают покой звезды сериала "Моя прекрасная няня". О состоянии знаменитости нет никакой информации. Лишь иногда ее старшая дочь Анна делится кое-какими подробностями о здоровье мамы.

Анастасию Заворотнюк поклонники не видели несколько лет. Из-за глиобластомы актриса перенесла несколько операций и химиотерапию. Ни один новый снимок артистки не стал достоянием общественности.

Старшая дочь знаменитости Анна Заворотнюк рассказывает, что ее мама тяжело больна. "Что здесь еще сказать, только молиться за нее", - сокрушается наследница.

Ходили слухи, что недуг изменил Заворотнюк до неузнаваемости. Мол, Настя сильно поправилась и потеряла роскошные волосы. Однако дочь актрисы уверяет, что ее мать по-прежнему красивая. "Она невероятная красавица", - заверила девушка.

К слову, поклонники расспрашивают Анну не только о маме, но и о том, куда пропал ее отчим Петр Чернышев. Недавно фигуристка Наоми Ланг объявила о пропаже спортсмена.

Она заявила, что уже два года не может найти его. Муж Заворотнюк давно не появляется на публике, не дает интервью и всего себя отдает любимой жене. При этом поклонники, пристально следящие за жизнью Петра, знают, что он работает на износ, чтобы обеспечить больной раком актрисе хороший уход.