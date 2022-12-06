Правда ли, что Собчак, Пугачеву и Галкина* лишают гражданства Израиля: отвечает эксперт

Новым русским евреям, в том числе и знаменитым, оказывается, не рады на Святой земле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Новым русским евреям, в том числе и знаменитым, оказывается, не рады на Святой земле. Накануне на израильском телевидении вышло расследование о незаконных паспортах наших звёзд шоу-бизнеса.

Так, по данным журналистов, Максим Галкин* (признанный в России иноагентом. - Ред.) венчался с Пугачевой в православном храме, а значит, принял крещение.

- Но израильские законы лишают иудеев, сознательно сменивших веру, права на репатриацию (возвращение на историческую родину и получение гражданства. - Ред.), - отметили авторы расследования. - Соответственно, Галкин* не имеет права на гражданство Израиля согласно израильскому Закону о возвращении. Равно как и его супруга, вообще не имеющая еврейских корней.

Кроме того, под сомнение поставили и израильский паспорт Ксении Собчак. Мол, получив документ, ведущая тут же упорхнула в Россию, а не осталась на Земле обетованной.

Так неужели российских знаменитостей возьмут и выдворят из страны? Этот вопрос сайт KP.RU задал публицисту, политологу и специалисту по Израилю Евгению Беню.

- Законодательно человек, сменивший вероисповедание, не имеет права на израильское гражданство, - подтвердил эксперт. - Поэтому теоретически этот вопрос может подниматься. Но на практике в Израиле живет достаточное количество граждан, которые исповедуют христианство, не только православие. И государство десятилетиями закрывает на это глаза. Гораздо важнее, является ли человек евреем по маме вне зависимости от того, что он исповедует (Галкин*, кстати, является. - Ред.). Кроме того, есть достаточное количество евреев, которые исповедовали христианство, но впоследствии от него отказались и приобщились к иудаизму. И к ним никаких претензий у израильского государства быть не может. Например, Андрей Макаревич (признанный иноагентом в РФ. - Ред.). Поэтому я сомневаюсь. Неужели израильским госструктурам больше нечего делать, как заниматься муссированием этой скользкой темы? Думаю, журналисты специально раздувают это для резонанса и собственной популярности. Вот и «Комсомольская правда» даже откликнулась.

- Получается, Максим Галкин* скрыл сведения о религии, когда подавал документы на гражданство? - уточнил сайт KP.RU.

- В принципе, когда заполняешь анкету в израильском посольстве в Москве, вероисповедание там указывается. Можно поставить прочерк, можно написать «иудей». Но если ты напишешь «христианин», тебя завернут. Это тонкий момент. Ведь что значит, скрыл? Возможно, он не писал, что исповедует иудаизм. Может, когда они с Пугачевой венчались, Галкин* еще был православным. А когда переезжал в Израиль, уже был иудеем.

- А что скажете о Ксении Собчак? Могут ли её лишить гражданства из-за отъезда?

- Ну это вообще чистая «утка». Последние лет 7-8 Израиль закрывает на это глаза: если человек получил гражданство, никто не обращает внимания, где он живет. В Москве, например, живут тысячи евреев.

Вот и про Пугачеву с Галкиным* тоже, скорее всего, «утка». Израиль называет себя демократическим, свободным государством. И вряд ли эта тема всерьез может обсуждаться в высоких кабинетах.

* признан иноагентом в РФ