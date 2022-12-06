Геннадий Онищенко потерял самого близкого человека - свою маму

Фото: Иван МАКЕЕВ

…Когда два с небольшим года назад, 21 октября 2020-го, я готовил юбилейное интервью с одним из самых ярких и необычных своих Героев - Геннадию Онищенко тогда исполнилось 70 лет - он впервые рассказал мне о своей маме.

Правда, тогда пришлось из Геннадия Григорьевича «вытягивать» буквально каждое слово.

«Вашу маму как зовут?» - «Лидия Емельяновна… В своем доме живет, не хочет из родных стен уезжать. Каждую субботу везу ей продукты, лекарства. А что это за допрос вы мне устроили?»

«А мама ваша гордится сыном?» - «Нет, это же суетность. Она человек старой закалки». - «А она вас в детстве наказывала?» - «А как же! Воспитывала. И очень строго… Мальчик есть мальчик. Сказать, что у меня было трудное детство, нет, оно было такое, сдержанное. Как у всех послевоенных детей - аскетическое... Но интересное. Папа у меня был геологом, мама - медсестра».

В понедельник, 5 декабря, Лидии Емельяновы не стало.

«Комсомольская правда» выражает соболезнование Академику РАН, заместителю президента Российской Академии образования Геннадию Григорьевичу Онищенко и его семье глубокие соболезнования в связи с кончиной близкого человека. Светлая память.