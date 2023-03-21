Из-за чего не хочется работать: эмоциональное выгорание, недостаток отдыха или депрессия? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Эмоциональное выгорание у современных людей встречается все чаще. В 11-й версии Международной классификации болезней, которая скоро вступит в силу, это состояние впервые официально признается синдромом. Оно зашифровано кодом QD-85 Burnout, хронический стресс на работе, - рассказывает врач-психиатр, психотерапевт, заведующая отделением психиатрии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН Валерия Серазетдинова. - При отсутствии лечения выгорание может довести до психических расстройств и других серьезных нарушений здоровья.

В то же время причинами подавленного настроения, апатии и категорического нежелания работать могут быть дефицит отдыха, переутомление. А также - депрессия. Как отличить от них эмоциональное выгорание? Что известно о нем сегодня медицине и как справиться, если «накрыло»? Об этом мы поговорили с экспертом.

ГРУППЫ РИСКА: ОТ ПЕДАГОГА ДО ДОМОХОЗЯЙКИ

В первую очередь от эмоционального выгорания страдают люди, чья работа связана с очень активным социальным взаимодействием. Попросту говоря - приходится помногу общаться с другими людьми.

«Наиболее часто синдром выгорания встречается у работников сферы образования (учителя, воспитатели, преподаватели), медиков. А также сотрудников правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы. У представителей таких специальностей распространенность синдрома может достигать от 30 до 80%», - говорит Валерия Серазетдинова.

- Недавно «КП» писала о пользе социального взаимодействия (то есть живого общения между людьми) для психики и физического здоровья человека. Как получается, что это благо оборачивается вредом?

- Действует принцип «все хорошо в меру». Избыток взаимодействия приводит к истощению. С другой стороны, играют роль условия общения. Одно дело, когда вы работаете в дружественном коллективе, без зашкаливающей нагрузки и переутомления. Другое - когда часто приходится брать переработки, начальник вечно недоволен, вокруг нервозная обстановка. Человек входит в режим многотонного, стереотипного действия, не получая от процесса удовлетворения, а механически выполняет свой труд. Плюс имеют значение особенности психики самого человека, его отношение к окружающим обстоятельствам.

- Правда ли, что от эмоционального выгорания могут страдать и женщины-домохозяйки?

- Да, конечно, у нас бывают такие пациентки. Эмоциональное выгорание может развиваться, когда к человеку постоянно предъявляют очень высокие требования - например, руководство на работе. Но такие требования, завышенные ожидания могут быть и в семье, и от самого себя, что приводит к постоянной гонке за результатом. Человек забывает получать удовольствие от самого процесса.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: САМЫЕ ЧАСТЫЕ СИМПТОМЫ

Заподозрить эмоциональное выгорание можно по таким признакам:

- Эмоциональное истощение, отстраненность, апатия, скука, подавленность.

- Нежелание выходить на работу, в том числе после выходных и отпуска.

- Сложности с концентрацией внимания на работе, снижение продуктивности.

- Разочарование.

Также может присоединяться:

- Раздражительность.

- Тревожность.

- Нарушения сна.

«В дальнейшем процесс может переходить в психосоматический», - добавляет Валерия Серазетдинова (например, появляются различные боли - как при заболеваниях тела. - Ред.).

Как же отличить синдром эмоционального выгорания от депрессии или от усталости из-за переработок и недостатка отдыха?

- Обычная физическая усталость проходит после того, как вы выспитесь, отдохнете на выходных или возьмете отпуск. При эмоциональном выгорании такие методы уже не срабатывают. Апатия сохраняется, работа все равно вызывает стойкое неприятие, - поясняет врач. - Что касается депрессии (а синдром эмоционального выгорания может довести до нее), то отличительный признак - непрерывно сниженный фон настроения, отсутствие удовлетворения от того, что раньше приносило радость, эмоциональная опустошенность. Человек начинает терять интерес к чему-либо, в конце концов даже не может заставить себя работать. При выгорании он все-таки продолжает профессиональную деятельность, и настроение не обязательно все время подавленное. Оно может быть и безразлично-нейтральным.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ВЫГОРАНИЕМ?

C усталостью и депрессией все более-менее понятно. В первом случае нужно выбивать отпуск, сделать все, чтобы полноценно отдохнуть. При депрессии однозначно нужна помощь врача - это не просто «плохое настроение», а психическое заболевание. Что же насчет эмоционального выгорания - как справиться с ним?

На первом этапе, пока все еще не зашло слишком далеко, можно начать с методов самопомощи, говорит врач-психиатр.

- Если человек только начинает ощущать напряженность, связанную с работой, необходимость прилагать повышенные усилия для того, что раньше легко давалось, стоит попробовать способы саморегуляции. Это воздействие на себя - как физическое, так и психоэмоциональное. Например: различные техники дыхания, управления мышечным тонусом, методы мышечной релаксации, медитации, - советует Валерия Серазетдинова (такие упражнения, в частности, есть в йоге и в лечебной физкультуре, ЛФК. - Ред.). - И еще очень важно установить коммуникацию с самим собой.

- А как это выглядит на практике? Выражение «говорю сам с собой» людей обычно настораживает.

- Не переживайте - это научный подход, - с улыбкой успокаивает врач-психиатр. - Алгоритм такой.

1. Прежде всего задайте себе вопрос: какие моменты меня больше всего тревожат? Что является причиной моего состояния?

2. Когда вы поняли причину, следующий вопрос: что я могу с этим сделать? Самое простое в текущий момент, например, выйти на улицу, подышать свежим воздухом, пройтись быстрым шагом. Сделать какой-то перерыв, легкую разминку.

3. Для долгосрочного решения проблем на работе есть три основных способа.

- Первый - выстроить свой рабочий процесс, условия труда так, чтобы они были наиболее комфортными. Скажем, в монотонный процесс нужно включать какие-то действия - очень важно периодически переключать внимание, подчеркивает Валерия Серазетдинова. Помогут та же разминка, перерывы на общение с коллегами, кофе-паузы. Вопрос переработок, безусловно, нужно урегулировать - это особенно сильно бьет по здоровью.

- Второй вариант - изменить свое отношение к работе. Можно попробовать самостоятельно либо прибегнуть к помощи психолога.

- Третий вариант самый радикальный - если ничего не помогает, специалисты советуют подумать о смене места работы.

КОМУ НУЖНА ПОМОЩЬ ВРАЧА И КАК ЛЕЧАТ

На более выраженных стадиях эмоционального выгорания у человека появляются дополнительные клинические симптомы: боли, сердечно-сосудистые нарушения, желудочно-кишечные проблемы, головокружение или повышенная чувствительность к звуку и т.д. В таких ситуациях не обойтись без помощи врача.

- Сначала проводится диагностика. Это различные виды обследований, включая нейропсихологическое тестирование. Мы в Институте мозга человека давно изучаем состояние эмоционального выгорания, и в последние годы используем для диагностики, в том числе, различные методы нейровизуализации. Для этого применяется МРТ (магнитно-резонансная томография). Выяснилось, например, что эмоциональному выгоранию сопутствуют определенные физиологические изменения в работе мозга. Скажем, может нарушаться согласованная деятельность полушарий головного мозга, - рассказывает Валерия Серазетдинова.

По итогам диагностики врачи подбирают лечение. Это могут быть и психотерапевтические техники, и лекарственные препараты: противотревожные, антидепрессанты и другие.

«Зачастую истории наших пациентов начинаются так: давно работаю без отпуска, последний год постоянно чувствую апатию, подавленность, нет мотивации. Пассивно хожу на работу, что-то делаю, но не чувствую удовлетворения. Мучают бессонница и тревожность», - описывает типичные случаи врач. Возвращение в нормальное состояние после эмоционального выгорания занимает срок, начиная от одного месяца.

Если же запустить проблему, надеясь «переждать-перетерпеть», то последствиями могут стать психические расстройства (чаще всего). Но также возможны неврологические нарушения: парезы (сильная слабость мышц), паралич и даже инсульт. Берегите себя и не откладывайте лечение на потом, призывают врачи.