Компании из Новосибирской, Ленинградской и Калужской областей возглавили рейтинг предприятий нацпроекта «Производительность труда»

Его составил Федеральный центр компетенций. Лидеры отобраны по итогам реализации проектов по повышению операционной эффективности в 2022 году на 1097 предприятиях. Предприятия оценивались по трем показателям: рост выработки на одного работающего, сокращение времени протекания процесса и объема незавершенного производства.

Компания «Монтэл» из Новосибирской области возглавила рейтинг по показателю роста выработки на одного работника. Благодаря участию в нацпроекте производитель электротехнического оборудования добился четырехкратного роста производства. На второй и третьей строчках рейтинга расположились производитель холодильного оборудования компания «Ариада» из Марий Эл и производитель радиоаппаратуры НПО «Квант» из Нижегородской области.

«В основы бережливого производства мы погрузились еще в 2021 году – именно в этот момент мы подали заявку на участие в нацпроекте. Выбрали годовую расширенную поддержку для более глубокого освоения и внедрения этих принципов во все процессы компании. В итоге добились впечатляющих результатов – прежде всего за счет уменьшения простоев на всех этапах производства и приемки изделий, а также за счет перехода с индивидуальной на поточную сборку», - поделился подробностями управляющий завода «Монтэл» Андрей Горшков. По его словам, работа с экспертами ФЦК позволила предприятию не прибегать к кредитованию в условиях, когда компания лишилась связи с прежними поставщиками и вынуждена была срочно переходить на новые комплектующие.

«Закончив проект, мы поняли, что можем сделать еще многое для увеличения эффективности собственных процессов даже без значительных финансовых вложений», - заключил Андрей Горшков.

По показателю снижения запасов незавершенного производства первое место в рейтинге заняла компания «СИБИЭС ВОЛОСОВО». Производителю кормов для животных из Ленинградской области удалось практически полностью сократить производственные запасы. В тройке лидеров также «Хабаровский аэропорт» и переработчик морепродуктов из Камчатского края – предприятие «Лунское море».

По такому важному показателю, как сокращение времени протекания процесса первое место заняла компания «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП». Производитель средств гигиены из Калужской области на 96% сократил время производства тысячи рулонов бумаги. Следующие две строчки достались двум нижегородским производителям – уже упоминавшемуся НПО «Квант» и поставщику автокомплектующих «ВЕЛАМ-РУС».

«Наше предприятие находится в активной стадии расширения бизнеса и планирует увеличить производственные мощности в 2 раза. Работа экспертов ФЦК помогла систематизировать бизнес-процессы в нашей компании, определить целевые показатели, разработать дорожную карту, которая доведена до каждого сотрудника. Применив предложенные методы и инструменты, мы определили наши цели на 5 лет, оценили сильные и слабые стороны по направлениям: производство, продажи, закупки», - подчеркнула директор ООО «АРХБУМ ТИССЬЮ ГРУПП» Ирина Галахова.

Напомним, сегодня в нацпроекте «Производительность труда» объединяет уже более 4 500 средних и крупных компаний, еще более 2 500 предприятий находятся в «листе ожидания». Участники нацпроекта 2019–2021 гг. увеличили свою прибыль на 61 млрд. Это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.