Некрасиво пришла - красиво ушла. Почему Марина Лошак покинула должность и кто такая новый директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева

Бывший директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак. Фото: Александр Щербак/ТАСС

"Некрасиво пришла - красиво ушла", - подытожил кинокритик Владислав Шмыров. Теперь и Минкульт подтвердил официально. Не дожидаясь окончания срока полномочий, Марина Лошак официально покинула пост директора музея. Причем, сделала это в памятную дату, 20 марта, в 101-летия своей великой предшественницы Ирины Антоновой, чей пост когда-то заняла.

В день ухода Лошак открыла в кабинете инсталляцию "Мои полторы комнаты", "метфоричное и изящное заявление по случаю завершения десятилетней работы", - отметила в телеграм-канале искусствовед Ксения Коробейникова.

Тут и хейтеры согласились, в отличие от пресловутой Трегуловой, директору ГМИИ удалось покинуть пост с гордо поднятой головой. Оставшиеся до окончания официального контракта две недели уйдут на передачу дел новому директору, которым стала глава музея Архитектуры Елизавета Лихачева.

Как Марина Лошак стала директором музея

Уроженка Одессы Марина Девовна стала директором ГМИИ в июле 2013 года, при живой Антоновой (той шел уже 91 год), занявшей пост президента учреждения. Конечно, назначение вызвало шквал негативных эмоций. Казалось, предшественница не дотягивает до уровня начальника главного музея страны. У Марины не было ни искусствоведческого образования (она закончила филфак Одесского университета), ни надлежащего опыта работы. До нового назначения Лошак руководила небольшой собственной галерейкой и незадолго до высокого назначения стала возглавлять арт-объединение "Манеж".

Однако выбор был сделан самой Ириной Антоновой, причем, в большй степени, как протестный. Антонова была немного знакома с Лошак, но, главное, не хотела видеть на позиции директора Зельфиру Трегулову, главного претендента на этот пост. Когда-то Трегулова работала в ГМИИ и очень плохо ушла из музея, поссорившись с Ириной Александровной.

Интересно, что предложение не вызвало особенного восторга у самой Лошак. "Я только что занялась новым делом в Манеже. Мне все было интересно. Да и зарплата, честно сказать, в "Манеже" была куда больше..."

Марина Лошак с наградой премии журнала GQ, 2018 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако от такого не отказываются

Как говорила впоследствии Марина Девовна, на новом месте она чувствовала примерно то же, что и любовница, проживающая в одной квартире с законной женой. Несмотря на то, что Ирина Антонова сама представила нового директора и была инициатором назначения, отдавать власть она не собиралась. Кабинет для нового директора так и не освободила, а на разных мероприятиях и открытиях предпочитала блистать сама.

Вспоминается, как уже в бытность Антоновой президентом, из музея Д'Орсе привезли "Олимпию" Мане. На открытии главной звездой была Антонова. С директором музея Д'Орсе Ги Кожевалем она разговаривала по-французски, всячески подчеркивая, что она-то хорошо знает языки, в отличие от Марины, для которой и английский-то - проблема. Кожеваль всячески рассыпался в комплиментах Антоновой. Про сидящую рядом Марину Лошак все забыли. В черном платьице и смешных туфлях, она выглядела как экономка Сара О'Брайан при семействе Кроули.

Но до поры ей удавалось запрятать амбиции так глубоко, чтобы не заметил пристрастный взгляд. Во всяком случае, не раз приходилось быть свидетелем, как Марина Девовна перенаправляла журналистов к Антоновой, если вдруг обе они оказывались в одном помещении:

- Спросите у Ирины Александровны. Она вам расскажет лучше, - неизменно говорила она.

В этом было много такта и нежелания обидеть или ненароком унизить Антонову.

- Я всегда понимала, что как бы тяжело не приходилось мне самой, Антоновой было куда тяжелее", - говорила Лошак.

Ирина Антонова и Марина Лошак во время пресс-конференции в ГМИИ им. Пушкина, 2014 год. Фото: Павел Смертин/ТАСС

По мере того как дряхлела всесильная Ирина Александровна, входила во вкус Марина Девовна. И это можно было видеть не только по участившимся специфическим выставкам, которые не поругал только ленивый (особенно вспоминается подвешенная под потолком лошадь), но и по деятельности пресс-служб: в какой-то момент неудобных журналистов, лояльных к Антоновой, начали просто игнорировать и не приглашать на экспозиции.

Раздражение Антоновой нарастало. Ей казалось, что ее игнорируют, пренебрегают. К тому же предшественница ясно дала понять, что не хочет становиться второй ею.

- Музей никогда не будет единственной частью моей жизни. У меня есть и остаются другие интересы, - повторяла Лошак.

Незадолго до смерти Антонова вдрызг разругалась с директриссой по поводу выставки импрессионистов. "Не помню экспозиции хуже", - заявила в сердцах журналистам.

Были и другие размолвки и недовольства. Но при всех взаимных обидах Лошак всегда четко понимала, благодаря кому получила этот пост. Свои обязательства перед Антоновой она продолжила выполнять и после смерти президента ГМИИ.

Не совсем понятно, почему народу не дали проститься с Ириной Александровной. (Прощание было камерным. По словам Марины Лошак, пригласили двадцать человек близких людей, любивших Ирину Александровну. Однако среди них почему-то оказалась куча людей сомнительной близости, включая Зельфиру Трегулову)... Но тем не менее все, что касалось последней воли Антоновой, было исполнено. Больше всего Ирина Александровна беспокоилась за своего тяжелобольного сына Бориса, который, по ее словам, не может без нее. После смерти матери заботу о сыне взял на себя музей. Борис пережил Ирину Александровну на два года. За это время никаким желтым СМИ не удалось узнать подробности о тайне Антоновой.

Каким был уход с поста

Слухи о том, что Марине Лошак не стоит ожидать пролонгации контракта - ходили давно.

В феврале, после некрасивого ухода директора Третьяковки, в телеграм-каналах появилась информация якобы об уходе Марины Девовны по собственному желанию. После выяснилось, что это была шутка блогера, подхваченная известными журналистами.

Однако дыма без огня не бывает и происхождение этого дыма тоже было понятным. В последнее время Марину Девовну часто бранили. В основном критике подвергалось ее стремление привнести в стены ГМИИ современное искусство. Тут, кстати, было бы несправедливым сказать, что все начинания Лошак были провальными. Вспоминаются отличная выставка Билла Виолы, которая стала возможной, благодаря созданию мультимедийного центра или неоднозначная, но крутая "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа". Последнюю Лошак воспринимала как личное достижение, несмотря на то, что пожилые сотрудники "Пушкинского" отговаривали посетителей ходить на Лондонскую школу из-за того, что там слишком неприятно. (Как признавалась Марина Девовна, ей было важно показать, что искусство может быть не только объектом любования, но и травматичным инструментом).

Но эксперименты не могут быть всегда удачными. Часто в ГМИИ выставляли кринж вроде странной экспозиции с татуировками, дохлой лошадью или не слишком удачных попыток показывать в музее платья, шляпы и даже халаты.

Неудачной оказалась и реэкспозиция, которую даже лояльные журналисты назвали разгромом старой доброй экспозиции. Бурю недовольства вызвала вечеринка Тимати в музее. А еще Марина Девовна так и не решила вопрос с частями трофейной коллекции, притом, что зачем-то регулярно сообщала интервью, что в хранилищах Пушкинского еще полно невозвращенных трофеев.

Чашу недовольства переполнила неприятная история с картинами импрессионистов, легкомысленно отданных под честное слово какому-то частному фонду Луи Виттона. Назад картины выбивали практически палками и при вмешательстве государства.

Нельзя не упомянуть, что Марина Девовна - мать той самой Анны Монгайт* (лицо, признанное в РФ иноагентом), креативного продюсера телеканала "Дождь"***, признанного иноагентом. Когда Марине задавали вопрос насчет оппозиционных действий дочери, она отвечала, что позиция и профессия дочери не вызывают в ней восторга. "Я понимаю, что я - государственный чиновник и есть какие-то правила игры". Но при этом ясно давала понять, что, случись что, выберет интересы семьи:

- Уйду с поста директора, потому что любовь важнее всего остального. Уйду, конечно, но буду грустить, обожать и всячески помогать музею.

Несколько раз в разных выступлениях Марина Девовна уже озвучивала 2023 год как дату своего предполагаемого ухода.

Правда, она подчеркивала, что 2023 год должен быть ознаменован не только прекращением контракта, но и другим важным событием. Предполагалось, что в этом году будет сдан депозитарий - значительная часть строящегося музейного городка: "Я не могу уйти раньше, это было бы непорядочно".

Однако воз и ныне там. До сих пор не сдано ни одного здания. И судя по всему, с этим-то как раз и связаны главные претензии теперь уже к экс-директору ГМИИ.

По информации ТАСС, Марина Лошак назвала Елизавету Лихачеву кандидатом, отлично подходящим на должность директора ГМИИ: "Я лично знаю Елизавету и считаю, что для музея это будет хорошо", - сообщила Лошак журналистам.

Кто такая Елизавета Лихачева

Новый директор ГМИИ Елизавета Лихачева известна как директор Музея архитектуры имени Щусева. Ей 44 года, причем, по первому образованию Елизавета - юрист. О семье Елизаветы Станиславовны известно мало. Не замужем, есть взрослая дочь. Мама была искусствоведом и всю жизнь проработала в доме Мельникова.

Пушкинский музей возглавит нынешняя глава Музея Архитектуры Елизавета Лихачева. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

До начала музейной карьеры Лихачева трудилась в органах Федеральной миграционной службы. Искусствоведческое образование получила достаточно поздно: на момент получения диплома МГУ Елизавете было уже 35 лет, однако, как отмечал сама, "какая разница, когда. Диплом - это не бутылка вина, от времени лучше не становится". Корочки (красные) открыли окно возможностей. В 2017 году Лихачева была назначена директором Музея архитектуры. (До этого была заместителем директора Музея Мельникова, где, как гласят апокрифы, в одном лице совмещала все должности, начиная от уборщицы до менеджера и охранника).

Назначение сопровождалось громким скандалом. Бывшая директор музея и сотрудники встали в оппозицию к свеженаначенному директору и распространили открытое письмо тогдашнему министру культуры Мединскому с просьбой не допустить Лихачеву до управления музеем. В качестве аргумента против кандидатуры Лихачёвой в петиции называлось отсутствие у неё «учёной степени, научного опыта и веса», а также «опыта руководящей работы и ведения административно-хозяйственной деятельности». Даже не подписавшие письмо сотрудники называли Елизавету "худшим вариантом для музея".

Со временем страсти и интриги самонивелировались. Лихачевой удалось привести в порядок архивы музея и начать научную реставрацию дома Мельникова. Новая директор любит ездить на велосипеде, проводит очень интересные публичные лекции на архитектурные темы, ведет блог в ютубе. Лихачева заслужила славу человека своеобразного, но очень резкого в суждениях. Она открыто заявляла СМИ о лживости музейного сообщества, боящегося сказать правду в лицо. Нередко посты и комментарии Лихачевой в фейсбуке** содержат слова, запрещенные Роскомнадзором. Так, в частности, Лихачева была одним из немногих представителей музейщиков, кто активно поддерживал Зельфиру Трегулову. После одного из скандалов с теперь уже экс-директором Третьяковки Лихачева не без применения обсценной лексики сообщила читателям, что "старые работники культуры" не должны отвечать нашим представлениям о культуре, "поскольку имеют другие задачи".

Уже известно, что по инициативе Лихачевой пост директора Музея архитектуры займет главный хранитель Наталья Шашкова. Анна Монгайт* - физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Фейсбук** - запрещенная в РФ социальная сеть, которая принадлежит компании Meta (признана в РФ экстремисткой)

"Дождь"*** - издание (в т.ч. телеканал) признано в РФ иноагентом