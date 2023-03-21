Инопланетяне захотели сотрудничать с Россией: ученые обнаружили скрытые послания в аномальной зоне в Западной Сибири

Информация, отправленная внеземной цивилизацией, «отпечаталась» в недрах Земли

Почему молчат радиопередатчики внеземных цивилизация

Вселенная отнюдь не безмолвна – шипит и трещит словно потерявший волну радиоприемник. Люди с середины прошлого века «крутят ручку настройки», образно говоря, в надежде услышать среди всей этой электромагнитной какофонии хоть какую-то «передачу» - искусственного происхождения, конечно. А не сигналы какого-нибудь естественного источника. Вроде пульсара или кометы.

Увы, ничего путного пока неслышно. Даже в зашифрованном виде. Хотя, средств и усилий потрачено немало. Взять хотя бы проект SETI, в котором участвуют и одноименный институт, и сотни астрономов по всему миру. Или проект Breakthrough Listen (дословно - Прорыв в прослушивании), на который российский миллиардер Юрий Милнер собирается потратить 100 миллионов долларов. В процессе поиска инопланетных сигналов он намерен оплачивать работу специалистов и арендовать крупнейшие радиотелескопы – для начала уже существующие, а в перспективе - вступающие в действие.

Отсутствие результатов не смущает «радистов». Их оптимизм основан на последних астрономических данных, согласно которым только в нашей галактике - Млечном пути - могут находиться примерно 200 миллиардов планет, похожих на Землю. В смысле размеров и условий окружающей среды. И чтобы среди них не нашлись хотя бы сотня-другая тысяч обитаемых планет? Да, не может такого быть. Хотя бы по теории вероятности.

Шансы на то, что аборигены высоко развиты и к тому же хотят заявить о себе, конечно, невелики. Но и они не равны нолю. Значит, дело лишь во времени: упорство рано или поздно будет вознаграждено. «Ищите, и обрящите», как говорил Иисус Христос, пусть и немного по другому поводу.

Стучите и вам откроют, добавляют те энтузиасты, которые еще и сами рассылают разумные сигналы в разные стороны. Содержание – примерно такое же, которое хотелось бы получить от инопланетян.

Инопланетяне сообразили, что рассылать радиосигналы по Вселенной бессмысленно

Послание скрытое под землей

- Наивно ждать от братьев по разуму «радиопередачи»: цивилизации, которые далеко обогнали нас в развитии, наверняка владеют какими-то иными средствами коммуникации – более совершенными, чем электромагнитные, - говорит Нина Сокулина - кандидат геолого-минералогических наук, руководитель исследований, участникам которых стало понятно, как минимум, что такие средства существуют. И у инопланетян они есть.

В самом деле, если до адресата десятки, сотни, а то и тысячи световых лет, просто бессмысленно посылать ему радиоволны – долетят спустя десятки, сотни, а то и тысячи лет, распространяясь со скоростью света. Космические расстояния требуют куда более быстрого общения – обмениваться информацией желательно мгновенного.

- Инопланетяне каким-то образом воздействуют на наши недра, - говорит Нина Владимировна. - Воздействуют так, что те становятся носителем передаваемой информации. Ее-то мы и обнаружили в аномальной зоне в Западной Сибири – в районе деревни Окунево Омской области, расположенной в междуречье Иртыша и Тары.

В Окуневской аномальной зоне давно творилось, мягко говоря, неладное. И на «психику она давила», и разнообразные явления демонстрировала – вспышки, вертикальные столбы света и яркие пятна на траве – вроде огромных солнечных зайчиков. Люди часто видели тут плазмоиды – объекты, похожие на большие шаровые молнии, пугались «привидений» - компактных сгустков тумана, которые двигались, колыхались и меняли форму.

Геофизики фирмы «Геостройком» посредством современной исследовательской аппаратуры убедились, что аномальные явления в зоне обусловлены исходящим из нее причудливым электромагнитным излучением. Оно заметно отличалось от естественного фона.

В аномальных зонах часто видят таинственные огни

Обращали на себя внимание результаты измерений магнитной напряженности. Значения вертикальной составляющей (Hz) электромагнитного поля, выделенные из общего массива, демонстрировали явную упорядоченность – совершенно не характерную для естественных процессов. В определенном диапазоне они были будто бы модулированы по амплитуде. Исследователи выделили пики. Выложили их на графиках. Пики чередовались сообразно частоте, с которой в словах и фразах русского языка появляются те или иные буквы – гласные и согласные.

То есть, перед глазами оказался текст, написанный, по сути, на русском языке. Но в виде значений магнитного поля. В тексте 738 букв – столько удалось выделить пиков.

Сокулина с коллегами подробно разъясняют в подготовленном отчете под названием «Первый аппаратурный сигнал от Внеземной цивилизации», какие именно методики они использовали, подбирая конкретные буквы на основе статистического анализа различных литературных текстов – специалисты поймут. Нам же куда интересней другое: что же там написано?

- Послание от инопланетян на русском языке, направлено нам – россиянам, содержит предложение посотрудничать, но так, чтобы без вреда другим странам, - говорит Нина Владимировна. - Мы разобрались, откуда пришла информация, но точно расшифровать удалось только самое начало:

Диск на борту «Вояджера» с посланием землян инопланетянам – тем, кому попадется

«Земляне шлем сигнал. Мы звезда Большого пса системы яркой звезды...»

- И всё? А дальше? – спрашиваю я.

- Работаем, - отвечает Сокулина, - пока не получается. Но, думаю, что получится.

По мнению дешифровщиков, слова «звезда Большого пса системы яркой звезды» указывают на Сириус – это не очень далеко: 8,6 световых лет. Вот только Сириус отнюдь не одинокая звезда, а система из двух звезд – А и В, одна из которых белый карлик. Обоим не более 300 миллионов лет – слишком молодые для того, чтобы обзавестись планетой с высоко разумными обитателями.

Согласно некоторым астрономическим наблюдениям и расчетам, в системе Сириуса есть третья звезда – красный карлик, которого с Земли не видно. Очень старый и очень тусклый. Но все еще способный исполнять роль светила для планеты авторов послания.

КСТАТИ

Знаем точно, где наш адресат

Гипотеза о существовании третей звезды в системе Сириуса вполне допустима. Есть пример подобного открытия.

В системе Альфа Центавра, считавшейся двойной, помимо Альфа Центавра А и Альфа Центавра В нашлась Проксима Центавра – как раз красный карлик. Шесть лет назад астрономы Европейской Южной обсерватории (European Southern Observatory - ESO) сообщили, что у карлика и планета имеется – каменистая, размером с Землю. Её назвали Proxima b. Расположена в 20 раз ближе, чем Земля к Солнцу. Тепла, которое получает Proxima b – 66 процентов от того, что дает нам наше светило, хватает, чтобы греться, но не перегреваться.

Во многих земных мифах, есть упоминания того, что откуда-то с Сириуса прилетали пришельцы – боги.

За Сириусом зачем-то внимательно наблюдали древние египтяне, знали, когда он восходит, основывали на этом свой календарь.

По одной из гипотез, теми довольно обширными астрономическими знаниями и техническими навыками, появившимися в глубокой древности, люди обязаны пришельцам с Сириуса. Одни ли и те же эти «братья по разуму» - пришельцы и авторы послания – не известно. И почему никто больше к нам не прилетает, тоже загадка.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Жаль, что инопланетяне не выражаются более доходчиво. Вот мы, к примеру, посылая им сигналы, сильно не мудрим - шифруем их так, чтобы братья по разуму не слишком заморачивались с расшифровкой. А от них - сплошные шарады и ребусы. Умничают что ли? Непонятно, почему…

А В ЭТО ВРЕМЯ

Информацию для совсем тупых инопланетян несут два межзвездных зонда «Вояджер-1 и «Вояджер-2», которые были запущены в 1977 году в разные стороны. Они уже удалились от Земли более, чем на 20 миллиардов километров.

На борту зондов не только графические инструкции, но и граммофонная пластинка, на которой записано обращение Джимми Картера — в то время президента США, короткие приветствия на 55 языках, включая русский, звуки земной природы, фрагменты музыкальных произведений. Часть пластинки отдана закодированным изображениям.

К пластинке прилагается граммофон с иголкой и руководством по его использованию.

Подробности в нашем материале.