80% россиян признают, что выбрасывают слишком много еды и хотят исправиться

В среднем россиянин выбрасывает 88 килограммов еды в год Фото: Shutterstock

По данным аналитиков, в России ежегодно выбрасывают 17,9 млн тонн готовой еды на 1,6 трлн рублей. При этом 71% от этого выбрасывают обычные люди и только 29% - магазины, заводы и рестораны. Так, в среднем россиянин выбрасывает 88 килограммов еды в год. Однако большинство россиян хотят исправиться. Узнав такие пугающие цифры, 80% населения задумались о том, чтобы пересмотреть свое отношение к потреблению продуктов. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 26% россиян считают, что им пора начать планировать свое питание, а то порой они покупают продукты, но не успевают их использовать до окончания срока годности. Или готовят слишком много, а остатки потом выбрасывают. Это огорчает их, но осознав, какие масштабы несет такое беспечное отношение к еде, респонденты планируют пересмотреть свое отношение к покупкам.

Еще 18% также говорят, что покупают слишком много продуктов. Вот с приготовленной едой они справляются, а уследить за прокисающим молоком и увядающими овощами им удается далеко не всегда.

16% наоборот говорят, что продуктов покупают не так много и все их пускают в дело, но вот порой могу сварить слишком много супа или настругать слишком много салата, а такие блюда подолгу не хранятся, приходится что-то выбрасывать.

Еще 11% опрошенных видят выход в том, чтобы лишнюю еду, продукты. Которые семья не успевает съесть, не выбрасывать, а отдавать кому-то. Хоть соседям, хоть нуждающимся. Именно благодаря таким людям в России начинает процветать такое движение как фудшеринг, где люди пишут о том, какой едой готовы поделиться, а те, кто в продуктах нуждается, могут приехать по указанному адресу и все забрать.

Еще 12% также говорят, что с радостью пересмотрели бы свои привычки, им не нравится, что порой приходится выбрасывать еду, но они попросту не знают, как отладить этот процесс. Некоторые даже предлагают, учить таким бытовым навыкам детей с малолетства, чтобы проблема чрезмерного потребления решилась хотя бы в будущем.

80% россиян признают, что выбрасывают слишком много еды и хотят исправиться

«Тот, кто еду выбрасывает, не хочет знать ничего о ее истинной ценности. И на все замечания реагирует, будто нарушать пытаются его права. Так что это обучение с детского сада надо начинать. И с родительских собраний», - рассуждает участница опроса.

Еще 4% опрошенных признаются, что не задумываются об экономии и разумном потреблении, зачастую они просто забывают, что у них куплены какие-то скоропортящиеся продукты, а потом видят, что фрукты сгнили, а молочка пропала – приходится все выкидывать.

Оставшиеся 13% говорят, что принципиально не планируют ничего в своей жизни менять, им комфортно, когда продуктов куплено с запасом, любой еды в изобилии. И даже если все это не будет съедено, а что-то отправится на помойку – ничего страшного, уверены респонденты.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,3 тысячи человек.