Своя квартира – мечта или реальность?

Фото: Shutterstock

Что лучше покупать квартиру или снимать? Над этим вопросом бьется и молодежь, и семьи, а порой и старшее поколение. Правда, согласно статистике, именно молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет не готовы брать на себя серьезную финансовую ответственность и предпочитают жилье снимать. Особенно, когда пандемия коронавируса внесла свои коррективы, люди отправились работать на удаленку и получили возможность путешествовать, трудиться из любого уголка если не всего мира, то, по крайней мере, нашей огромной страны.

Но что же делать, когда появляется семья? Дети? Когда хочется завести питомцев и осесть на одном месте? В этот период большинство и начинается сомневаться в прелестях съемного жилья и все чаще отдает предпочтение покупке собственного. Здесь уже можно делать ремонт на свой вкус, покупать любую технику, жить как нравится и не переживать о том, что кто-то тебя может выгнать с насиженного места.

Ну и конечно, все мы понимает, что квартира – это не только удобство, это одна из самых выгодных инвестиций, защита от любых финансовых бед в будущем.

«Недвижимость сама по себе является хорошей диверсификацией активов, а также инструментом, который с высокой вероятностью защитит от инфляции. С 2000 года стоимость жилья в Москве выросла на 1250 % в российской валюте, в среднем это +57 % в год. Стоит также добавить, что существуют стратегии инвестирования в недвижимость, которые могут дать от 30 % и более доходности в рублях», - рассказывает «КП» финансовый эксперт и специалист по недвижимости, инвестор Ян Марчинский.

Как отмечают риэлторы, рынок жилья понемногу стабилизируется, застройщики снижают цены, а квартиры во вторичном секторе выходит и того дешевле, однако цены, по-прежнему, заоблачные и накопить на собственный дом довольно трудно. Выход для большинства – ипотека. Но есть и другие пути.

Для тех, кто верит в удачу, всегда есть варианты получить квартиру практически бесплатно. И чудеса тут не при чем. Традиционно в России проводятся розыгрыши, конкурсы, лотереи и их победители могут рассчитывать не только на крупные финансовые призы, но даже на квартиру в Москве.

Правда, отметим, что чаще всего для участия в конкурсах, и тем более, для победы, необходимо проявлять особые таланты, обладать редкими познаниями в какой-то области, но есть и самый доступный путь – лотерейные розыгрыши или специальные акции. К примеру, уже 16 апреля, пока кто-то задумывается о решении квартирного вопроса, другой уже сможет выиграть квартиру в Москве в акции от оператора лотереи «Мечталлион» (бренд «Национальная Лотерея») и компании ДОНСТРОЙ.

К слову, призы в этой акции получат все участники, пусть небольшие, но гарантированные. Обладателей зарегистрированных лотерейных билетов ждут бесплатные подписки, а также розыгрыш сертификатов в ювелирные магазины, магазины техники и товаров для дома. Если у вас не получится выиграть квартиру, то, по крайней мере, будет шанс на денежный суперприз и возможность приобрести приятные и полезные сервисы для себя и своих близких.

А как лучше решить свой квартирный вопрос – каждый определяет для себя сам. Но в любом случае, эксперты рекомендуют сначала взвесить все риски, определить плюсы и минусы покупки, съема и других вариантов и только после этого делать хорошо обдуманный шаг навстречу новой жизни.