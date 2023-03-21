Важные знаки на встрече Путина и Си Цзиньпина: Одинаковые галстуки, символ уважения и узкий круг переговоров

Визит китайского лидера в нашу страну начался вчера, 20 марта Фото: REUTERS

ПРИГЛАШЕНИЕ В КИТАЙ

21 марта в Кремле завершились основные переговоры президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Визит китайского лидера в нашу страну начался вчера, 20 марта.

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что этот день и стал самым важным - все из-за личной беседы Владимира Путина и китайского лидера. Политики смогли без лишних свидетелей напрямую решить между собой основные вопросы. Правда, какие конкретно, - загадка. В Кремле не стали даже намекать, о чем говорили главы стран.

Политики смогли без лишних свидетелей напрямую решить между собой основные вопросы Фото: REUTERS

А вот сам председатель Си раскрыл одну тему:

- Я вчера пригласил официально президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом, - рассказал он.

Глава КНР добавил, что в 2023-м в Китае состоится третий международный форум высокого уровня «Один пояс - один путь», в предыдущих двух форумах российский лидер участвовал.

21 марта в Кремле завершились основные переговоры президента Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина Фото: REUTERS

СОЮЗНЫЙ ДРЕСС-КОД

Второй день Москва встретила рекордными пробками - на время проезда кортежа дорогого гостя столичные власти закрыли часть Садового кольца.

Сначала председатель Си отправился в Белый дом к премьеру Михаилу Мишустину. Там стороны отметили рост торговли России и Китая: в этом году ждут уже уровня в 200 миллиардов долларов. Глава кабмина вспомнил о крупных совместных нефтегазовых проектах, а еще о планах создать «сухопутный зерновой коридор» (речь про экспорт дальневосточного зерна на рынок КНР).

После трех часов дня китайский лидер приехал в Кремль. У главного подъезда его встретил комендант. По парадной лестнице мимо почетного караула председатель Си поднялся в Георгиевский зал. Там его встретил Владимир Путин. Они пожалуй друг другу руки под звуки гимнов России и Китая. Так официально начался государственный визит главы КНР в Россию - визит высшего уровня.

Кстати, политики – случайно или нет? – оделись очень похоже: в темно-синие костюмы с ярко-красными галстуками.

После трех часов дня китайский лидер приехал в Кремль Фото: REUTERS

ВАЛЮТЫ, ОБОРОНКА И ЭНЕРГЕТИКА

Практически сразу же у глав стран начались переговоры в узком составе в Екатерининском зале. Вместе с Путиным в них участвовали лишь зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава Роскосмоса Юрий Борисов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и еще несколько дипломатов и помощников.

Судя по составу, лидеры обсуждали возможные поставки оружия, военное сотрудничество и крупные оборонные проекты.

Причем речь явно шла не об общих вопросах, а обсуждали конкретику, связанную с безопасностью двух стран. Вряд ли бы общее технологическое сотрудничество стали бы обсуждать без вице-премьера Дениса Мантурова, курирующего промышленность и торговлю.

Все заместители премьера и ключевые министры пришли уже на вторую встречу в Кремле. Эта часть Российско-китайских переговоров прошла в Александровском зале. Интересно, что специально к этой встрече для всех, кто участвовал в переговорах были сделаны специальные портфели.

- Расширяется наше энергетическое взаимодействие. Россия поставляет нефть, газ, уголь. По графику строится объект ядерной энергетики. Совокупный объем поставок газа к 2030 году составит: 98 млрд. кубометров плюс 100 млн. тонн сжиженного газа, - анонсировал в в своем вступительном слове Владимир Путин.

Все заместители премьера и ключевые министры пришли уже на вторую встречу в Кремле Фото: REUTERS

Он отметил, что один лишь газопровод «Сила Сибири-2» позволит качать 50 млрд. кубов газа в год.

- Во взаимной торговле все активней используются национальные валюты, следует и далее поощрять эту практику, а так же расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляются в рублях и юанях. Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах, - добавил глава страны.

- В России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года, - в свою очередь заявил председатель Си.

В ПАЛАТАХ ИВАНА ГРОЗНОГО

А закончится программа вторника обедом в Грановитой палате. Кстати, не рядовое место!

— Приемы в Грановитой палате устраиваются довольно редко. То, что ради приезда Си Цзиньпина выбрали именно это место, говорит о высшем уровне приема и уважении, - рассказал КП экс-замгенсекретаря ООН и бывший замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе.

Облицованную белым граненым камнем палату построили при царе Иване III. Раньше тут был тронный зал. Здесь цари принимали поздравления после коронации. Тут собирался последний Земский собор 1653 года, после которого Украина вошла в состав Московского государства.

Уже в среду 22 марта председатель Си отправится домой. Никаких встреч у него на этот день не запланировано Фото: REUTERS

Иван Грозный пировал в Грановитой палате по случаю взятия Казани, Петр I отмечал здесь победу при Полтаве… А 25 июня 1945 года в этом зале прошел торжественный прием в честь участников Парада Победы. А в 90-х Борис Ельцин именно тут угощал королеву Англии Елизавету Вторую.

Уже в среду 22 марта председатель Си отправится домой. Никаких встреч у него на этот день не запланировано. Хотя, не исключено, что они будут, просто об этом не объявляли публично.

СПРАВКА КП

Какими бывают визиты иностранных представителей

Государственный визит

Это визит высшего уровня. Как правило он проводится, чтобы подчеркнуть высокий уровень двусторонних отношений с той страной, куда направляется лидер. Важно, что государственный визит может нанести исключительно глава государства и только лишь один раз за все время исполнения полномочий.

Официальный визит

Это менее торжественное мероприятие. По статусу его ставят на второе место после государственного. Причем, официальный визит может нанести как глава государства, так и глава правительства или министр иностранных дел. Как правило официальный визит показывает официальные отношения со страной, куда направляется делегация.

Рабочий визит

Его наносят официальные представители зарубежных государств. Считается, что во время рабочего визита делегация приезжает на переговоры, для консультаций, для того, чтобы подписать те или иные договоры и соглашения, открыть национальную выставку, дни культуры и т. д. В таких встречах могут участвовать президент страны, глава правительства, министр иностранных дел.

Частный визит

Такой вид визита предусматривает участие в конференциях или совещаниях, присутствие на спортивных соревнованиях, конкурсах и т. д.

Подготовил Валентин АЛФИМОВ