Новая эпоха: что обсуждали на переговорах Михаил Мишустин и Си Цзиньпин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпином в Доме правительства РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Во вторник в Доме правительства премьер Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Две недели назад Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Первый госвизит после своего переизбрания китайский лидер решил совершить в Россию. Это, кстати, стало уже традицией: в марте 2013 года Си Цзиньпин после вступления в должность также совершил свой первый госвизит в Россию. Сам Си Цзиньпин, встречаясь с Михаилом Мишустиным, назвал это исторической логикой.

- Мы являемся крупнейшими соседними державами и всесторонними стратегическими партнерами, - объяснил свой выбор Си Цзиньпин.

Мишустин лично встречал китайского гостя у подъезда Дома правительства.

Вначале - традиционный обмен рукопожатиями на фоне национальных флагов, потом церемония фотографирования. После этого политики отправились на переговоры. Мишустин отметил, что российско-китайские отношения вступают в новую эпоху.

- За эти годы наши отношения выдержали испытание различными перипетиями и со временем стали крепче, - отметил Си Цзиньпин. По его словам, «поступательное развитие отношений с Россией является стратегическим выбором Китая». После этого Си Цзиньпин пригласил Мишустина как можно скорее посетить Китай, чтобы наладить правительственные связи, которые из-за пандемии были перенесены в дистанционный режим. Мишустин приглашение принял.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом переговорв. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин отметил, что в прошлом году товарооборот России и Китая увеличился почти на треть - и приблизился к 190 млрд. долл. Уже в этом году страны рассчитывают выйти на 200 млрд.долл. Особое значение Россия уделяет инвестиционному сотрудничеству с Китаем. Портфель двусторонних проектов, которые прорабатывает межправительственная инвестиционная комиссия, превышает 165 млрд.долл. Речь идет о 79 проектах в разных сферах. Мишустин особо выделил энергетическое партнерство, которое охватывает все отраслевые направления - природный газ, нефть и нефтепродукты, уголь, электроэнергию и мирный атом. Успешно реализуются крупные совместные энергетические проекты - «Ямал-СПГ», «Арктик СПГ 2», Амурский газохимический комбинат и комплекс газопереработки в Усть-Луге.

- Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях, а также - о сквозных технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг. Расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая, - сказал Мишустин.

Премьер также рассказал, что Россия поддерживает проект «Нового сухопутного зернового коридора», который обеспечит поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур из сибирских и дальневосточных регионов России на китайский рынок.

Еще одно направление сотрудничества - транспортное. По словам Мишустина, Россия и Китай готовят новые проекты, которые увеличат перевозки по Транссибирскому и Трансазиатскому маршрутам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Байден обрывает телефон Си Цзиньпина, пока тот гостит у Путина: Визит главы Китая в Москву вогнал США в ужас

Вашингтон попытался по привычке напрямую выдать указания Си Цзиньпину "надавить на Москву". Не вышло (подробнее)

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве 21 марта 2023 года: прямая онлайн-трансляция

21 марта в Москве пройдут переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина (подробнее)