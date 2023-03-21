Известная телеведущая вскипела из-за подлого заявления Максима Галкина*

Галкин снова оскандалился Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Небывалым скандалом обернулось очередное выступление иноагента Максима Галкина* в Израиле. Во время одного из концертов пятый муж Аллы Пугачевой высмеял Филиппа Киркорова "в капроновых колготках". Артисту, по его словам, для пущего эффекта надо вложить в руку голову Ольги Скабеевой. Телеведущая, услышав такое жуткое заявление, молчать не стала.

Ольга Скабеева разразилась гневной отповедью в адрес Максима Галкина. Комик со сцены описал образ Филиппа Киркорова в прозрачных колготках.

"Особенно если он будет держать в руках голову Скабеевой. Будет похоже на логотип Versace. Это будет потрясающе", - заявил шоумен.

Скабеева отреагировала на подлый и бесчеловечный выпад мужа Аллы Пугачевой. "Ублюдок. Обыкновенная гнида", - написала телеведущая в блоге.

Она заметила, что образ Киркорова с ее головой - это "правда смешно". После этого ведущая назвала Максима "не геем, а форменным ..."

Обиженную коллегу поддержала Маргарита Симоньян. "Дорогая Ольга, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». С этой, пушкинской, точки зрения, можно быть геем и молодцом, а можно быть геем и гнидой. Галкин - и гей, и гнида", - написала супруга Тиграна Кеосаяна.

*Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов