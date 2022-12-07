"Нано, ноно - ай донт ноу": Байден снова "завис" во время выступления

Американский лидер запутался в словах, а потом и вовсе «завис» как бэушный компьютер Фото: REUTERS

Старичок Байден снова отжег в своей очередной официальной речи, заставив хохотать собравшуюся публику. Выступая в столице штата Аризона городе Фениксе на открытии завода по производству микросхем, президент США вдруг напрочь забыл, что именно будет выпускать предприятие.

Американский лидер запутался в словах, а потом и вовсе «завис» как бэушный компьютер.

- Они построят здесь, в Фениксе, второй завод по производству чипов, - бодро начал президент. Но потом растерялся. - Трех наночипов… Тройных наночипов, которые три нано… Ну, короче, вы поняли, о чем я... Нано, ноно - ай донт ноу (я не знаю. - Ред.), почти в рифму завершил свою тираду Байден под повальный хохот в зале.

Восьмидесятилетний хозяин Белого дома уже успел заслужить прозвище «король оговорок». Он путал Украину с Ираком, «вакцинацию» с «эскалацией», утверждал, что стал президентом «этим летом». Чудесил и другим образом, протягивая ладонь для рукопожатия в пустоту или пытаясь взять интервью у индейки на День благодарения в минувшем ноябре.

Но переквалифицироваться в комика Байден не собирается. Более того, как только что сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, он планирует баллотироваться в 2024 году на второй срок.

Дедушке тогда стукнет уже 82. Цирк да и только!

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