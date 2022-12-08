Доказано наукой: семь секретов, которые продлевают жизнь мужчин на 10 лет

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Мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше женщин, - напомнила о печальном факте главный терапевт Минздрава, директор НМИЦ профилактической медицины Оксана Драпкина. Врач выступила на конференции «Креативная кардиология & кардиохирургия», организованной в Москве знаменитым Бакулевским кардиоцентром. Драпкина рассказала о результатах исследований российских кардиологов: какие причины чаще всего мешают представителям сильного пола жить долго и счастливо? Если избавиться от этих факторов риска, есть все шансы подтянуться по продолжительности жизни к женщинам. Это как минимум. А как максимум - стать здоровым долгожителем. Дамам соблюдать такие правила (если еще не) тоже, разумеется, полезно.

1. Долой сигареты и вейпы, алкоголя - в меру.

Если вы «бросили курить», перейдя с классических сигарет на новомодные электронные гаджеты для нагревания и доставки табака - не обольщайтесь. Такие устройства вредят организму ничуть не меньше («Комсомолка» подробно рассказывала о впечатляющих исследованиях - см. на сайте KP.RU.

А вот с алкоголем все непросто. Медики периодически меняют свое мнение о степени вреда и допустимых дозах спиртного. Это и понятно: накапливаются данные новых исследований. Вот самые свежие установки, которые отражены в последних рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC):

- рекомендуется ограничить потребление алкоголя;

- его доза не должна превышать 100 г [этанола] в неделю.

Что это значит? С одной стороны, полезных для сердца и сосудов доз спиртного точно нет, подчеркивают кардиологи. Так что - чем меньше, тем лучше. С другой стороны, хорошее настроение, управление стрессами для здоровья и долголетия тоже очень важны. Так что допускается прием алкоголя в относительно безопасном количестве. На конференции врачи пояснили, что лучшей для долгожительства считается средиземноморская диета, которая включает сухое вино. 100 г этанола это 5 бокалов сухого красного или белого (13 градусов, 150 мл) в неделю. Для мужчин и женщин разницы больше не делается. Если переводить в пиво, то получится 4 кружки пива (4 градуса, 560 мл) или 10 стопок водки (40 градусов, 25 мл) в неделю. Но с медицинской точки зрения лучше все-таки вино.

2. Артериальное давление - под контроль.

Гипертония, то есть хроническое повышение давления, один из главных врагов долголетия. Потому что это путь к инсультам и инфарктам. Увы, мужчины менее дисциплинированно обследуются, поэтому узнают о диагнозе с запозданием. Да еще нередко отказываются принимать лекарства, а это нужно делать пожизненно.

Кардиологи напоминают: начиная с 30 лет, измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год. А если у вас есть факторы риска (лишний вес, курение, гиподинамия), то лучше производить замер каждые полгода. Если тонометр показывает выше 140/90 мм рт. ст., нужно, не затягивая, обращаться к врачу.

КСТАТИ

От нормы - к идеалу

Согласно рекомендациям Российского кардиологического общества показатели давления оцениваются так:

- Оптимальное давление: систолическое (верхнее) менее 120 мм рт. ст., диастолическое (нижнее) менее 80 мм рт. ст.

- Нормальное давление: 120–129 мм рт. ст. (верхнее), 80–84 мм рт. ст. (нижнее).

- Высокое нормальное давление: 130–139 мм рт. ст. (верхнее), 85–89 мм рт. (нижнее).

Как поясняют кардиологи, нужно стремиться к оптимальному давлению. При «высоком нормальном» - регулярно следить за показателями, менять образ жизни. Если верхнее давление превышает 139 мм рт. ст. и (или) нижнее превышает 89 мм рт. ст., нужно обязательно обращаться к врачу.

Кардиологи напоминают: начиная с 30 лет, измерять артериальное давление рекомендуется всем - минимум раз в год. Фото: Shutterstock

3. Избавляемся от лишнего веса.

В то время как женщины сидят на очередной диете, многие мужчины живут по принципу «хорошего человека должно быть много». А зря. Жировые отложения, особенно в области живота, доказанно сокращают жизнь.

Измерьте талию: у джентельменов она должна быть меньше 102 см, у дам - меньше 88 см. Иначе ощутимо растет риск инсультов и инфарктов.

! Идеальный объем талии, как для сердца-сосудов, так и для гормонального баланса - менее 94 см и менее 80 см соответственно, добавляют врачи-эндокринологи.

4. Следим за уровнем воспаления в организме.

Есть такой показатель - уровень С-реактивного белка (СРБ) в крови. Норма - менее 5 мг/л. Идеальное значение - менее 3 мг/л. Если СРБ зашкаливает, это сигнал о повышенном уровне воспаления в организме. Оно сокращает жизнь.

Поэтому врачи советуют в среднем раз в год сдавать анализ на СРБ. В случае превышения нужно обращаться к терапевту, чтобы обследоваться, выяснить причину воспаления и пролечиться.

5. Проверяем уровень мочевой кислоты.

У мужчин нарушение этого показателя встречается чаще, чем у женщин. Повышенный уровень мочевой кислоты - серьезный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, поясняют кардиологи.

Сдавать анализ рекомендуется после 40-ка лет раз в год. Если показатель выходит за рамки нормы (она разная для мужчин и женщин, значения указываются в бланке результатов анализа), нужно обращаться к врачу. Начинаем с терапевта.

6. Больше движения!

Это точно путь к долголетию. А еще к отличной фигуре и хорошему настроению. В кардиологических рекомендациях говорится, что для здоровья сердца и сосудов нужно:

- не менее 150 минут физнагрузок умеренной интенсивности в неделю. Получается минимум полчаса в день, но лучше больше. Умеренной активностью считается ходьба быстрым шагом, плавание, спокойная езда на велосипеде, катание на коньках и ходьба на лыжах;

- либо не менее 75 минут высокоинтенсивных аэробных тренировок. Отличие таких упражнений от умеренных физнагрузок - заметное повышение пульса и выступание пота. Примеры: бег, аэробика, быстрая езда на велосипеде, подъем в гору.

7. Управляем стрессом.

Сейчас он у всех зашкаливает. Но с этим надо как-то жить. Если приспособитесь управлять стрессом (избавиться маловероятно, но держать под контролем достижимо), то серьезно повысите свои шансы на долголетие.

Способов расслабиться и успокоиться немало, «КП» не раз писала о них (см. в разделе «Здоровье» на KP.RU), каждому подходит что-то свое. В числе универсальных методов - обращение к психотерапевту и прием противотревожных препаратов по назначению врача-психиатра.

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Что еще продлевает жизнь сильному полу

Как рассказала Оксана Драпкина, исследования также показали, что дольше живут мужчины, которые:

- состоят в браке (супруга уговаривает или заставляет пойти к врачу, следит за соблюдением медицинских назначений);

- имеют более высокий уровень образования (считается, что такие люди внимательнее относятся к своему здоровью);

- получают более высокие доходы. Этот фактор тесно связан со стрессом, поясняют эксперты. Чем ниже зарплата, тем выше стресс из-за нехватки средств. Постоянные переживания бьют по сердцу.