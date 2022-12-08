В Европе раскрыли проклятую тайну Зеленского. Но даже это их не остановило

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Три влиятельных западных издания назвали президента (пока еще) Украины Владимира Зеленского "человеком года". Журнал Time, газета Financial Times и влиятельное американское издание, газета Politico. И теперь он не просто, а трижды "самый". Правда, как говорилось в одном анекдоте, есть нюансы.

Если Time всячески превознес Зеленского как борца "с агрессией" и отстаивателя "демократии". Вместе с Зеленским статус разделил и "дух Украины". Как с этим сочетается авторитаризм "человека года" и расправа над политическими оппонентами, что отметило издание, в Time не уточнили.

А вот газета Politico оценила Зеленского с явно критическим уклоном. По мнению редакции, Зеленский стал "самым влиятельным европейцем" и универсальным средством воздействия на Европу и вертит Старым Светом, как ему хочется. Он "умеет заставлять Европу не то, что ей надо, а что ему хочется".

- Если ему нужно оружие, он его получит, даже если это означает отказ от давней политики Германии не продавать его. Если он хочет санкций, он их получает, даже если это означает, что Европа переживает энергетический кризис и суровую зиму с заоблачными ценами на газ, - констатирует не без издевки Politico.

Более того, Зеленскому удалось сместить все акценты в отношении общества на Западе и европейских государств в нужную ему сторону: "Любые внутренние проблемы Украины — повсеместная коррупция, слабая экономика, социальные разногласия между украиноязычными и русскоязычными – все они игнорируются".

Только один нюанс американская газета забыла уточнить – Зеленский управляется из Вашингтона, частично – из Лондона, а потому он является той рукой, которой англосаксы залезли, не будем говорить куда, и манипулируют Европой, шуруя там без всякого стеснения.

- Пока Зеленский жив, он будет продолжать двигать Европу в нужном ему направлении, - констатирует Politico, тем самым лишь подтверждая тезис, что Зеленский необходим англосаксам не только для конфликта с Россией руками украинцы, но и в качестве удушающего конкурентоспособную Европу инструмента.

А что же сам Зеленский? Понимает ли он, что его незавидный функционал полностью раскрыт, и ему нечем гордиться в написанной для него роли? Это уже неважно, главное, чтобы он не выходил из образа. А он и не собирается.

Более того, в видеообращении к тому же изданию Politico Зеленский предположил, что конфликт на Украине закончится уже в следующем году, причем, по его оценкам, роль украинцев в мире существенно изменится.

- Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время, - заявил он.

Нет, с самым влиятельным в мире попрошайкой года спорить – это зря время тратить. Но вот для порядка хочется уточнить: украинцы станут настолько самыми влиятельными, что их даже перестанут выселять из предоставленного беженцам жилья в европейских странах? А что станет с "духом Украины", когда им дадут воду, и они помоются? Или такая опция планом Зеленского не предусмотрена?