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НовостиПолитика8 декабря 2022 1:24

Зеленский допустил окончание конфликта на Украине в 2023 году

Президент Украины спрогнозировал усиление влияния украинцев
Мария ПАВЛОВА
Зеленский допустил прекращение украинского конфликта в 2023 году.

Зеленский допустил прекращение украинского конфликта в 2023 году.

Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может закончиться 2023 году. Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico, которое назвало его «самой влиятельной персоной Европы».

Владимир Зеленский также прогнозирует усиление влияния украинцев на мировой арене.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», - сказал он в видеообращении, записанном специально для издания.

Ранее Зеленский заявил о невозможности быстрого восстановления энергосистемы Украины и предупредил, что в большинстве украинских населенных пунктов продолжится практика отключений электричества.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.