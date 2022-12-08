Зеленский допустил окончание конфликта на Украине в 2023 году

Зеленский допустил прекращение украинского конфликта в 2023 году. Фото: REUTERS

Конфликт на Украине может закончиться 2023 году. Такое развитие событий допустил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico, которое назвало его «самой влиятельной персоной Европы».

Владимир Зеленский также прогнозирует усиление влияния украинцев на мировой арене.

«Я считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», - сказал он в видеообращении, записанном специально для издания.

Ранее Зеленский заявил о невозможности быстрого восстановления энергосистемы Украины и предупредил, что в большинстве украинских населенных пунктов продолжится практика отключений электричества.

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