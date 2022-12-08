Европа публично предала Украину: сделано громкое заявление

Кая, не такого ответа ждали от тебя в Киеве и Брюсселе! Фото: REUTERS

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, та самая, что вывела формулу "посещение Европы для русских – это не право, а привилегия", отказала в эстонском гостеприимстве теперь и украинцам.

- Я все время говорю, что мы до настоящего времени были великодушными, помогая находящейся в беде Украине. Естественно, что у всего есть границы, и, если мы просто больше не в состоянии будем принимать людей, так как у нас здесь нет больше жилья и работы, тогда как другие могут сделать больше, - заявила она, не забыв особо отметить "эстонское великодушие".

- Если наступят холода, то может сложиться ситуация, когда наше потребление превысит производство электроэнергии, так как в регионе Северных стран и стран Балтии сейчас меньше электричества, чем было раньше, - продолжила госпожа Каллас, оставив некоторую вероятность не на наступление, а на отступление зимы, и тут же обратилась к необходимым мерам, которые должны предпринять эстонцы по примеру возглавляемого ею правительства. - Нужно задуматься, как в пиковые часы снизить потребление энергии. В здании правительства электрическое отопление. Но мы его сделали намного слабее, освещение уменьшили и смогли сэкономить 40% энергии. Мы показываем пример для всех.

Под "другими", что "могут сделать больше" однофамилица знаменитой оперной певицы явно имела в виду Финляндию. Но вот знают ли финны, что эстонка уже фактически обрекла их на заклание, и согласны ли они на такую перспективу? Финляндия вроде как хочет пропитаться "духом НАТО", но не перешибет ли его "дух Украины", который журнал "Тайм" сделал героем года вместе с Владимиром Зеленским? И многие ли еще сохранят к концу года железную выдержку или последуют примеру Каллас, заклинающей: "Только не останавливайтесь, у нас ни жить, ни работать, ни есть, ни пить – ничего нет".

Нет, Кая, не такого ответа ждали от тебя в Киеве и Брюсселе! Надо было брать пример с главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая отважно объявила публично, что ей плевать на нужды и потребности своих немецких сограждан, пока украинцы несчастливы. Как это украинцев негде селить, и им негде жить? Можно подумать, сами эстонцы живут в лесных шалашах или норах хоббитов. Там один СССР столько жилья понастроил, что если миллион-другой эстонцев предоставит свои дома украинским беженцам, выехав из них, это сильно поможет Киеву. Пардон, увлекся, в Эстонии всего миллион триста населения. Зато сколько пустующей территории.

Или премьер Эстонии берет пример не с главы МИД Германии, а с Польши, Великобритании, Греции, Болгарии, Швейцарии и еще десятка стран, где условия пребывания украинских беженцев стали ухудшаться? Причем, это ухудшение идет по нарастающей.

Поляки, вообще, обнаглели, комиссар по сельскому хозяйству Польши Януш Войцеховский призвал Евросоюз ограничить импорт продовольствия из Украины. Поскольку аграрный сектор играет наиважнейшую роль в польской экономике (около 20% ВВП страны и 40% экспорта), польским чиновникам важно не допустить массового просачивания украинского продовольствия на рынки ЕС.

- Я знаю проблемы фермеров, и я вижу проблему, которую необходимо срочно решать, - объяснил свой призыв пан Войцеховский.

Причем, судя по всему, даже не стал спрашивать мнение Украины по этому поводу. Свои яблоки ближе к телу, как говорится.

Единство с Украиной – это бесценно.