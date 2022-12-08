Попытка «расчленить» Россию привела запад к неизбежной расплате

Переезжая в Латвию, журналисты «Дождя»*, как и многие их единомышленники, надеялись на продолжение паразитического существования в сообществе штатных критиканов и русофобов. Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Решение латвийских властей отозвать лицензию у телеканала «Дождь»* лишь на первый взгляд кажется очередным курьезом из жизни маргинального клуба так называемых политэмигрантов. В реальности, произошедшая история проливает свет на более серьезную проблему. Переезжая в Латвию, журналисты «Дождя»*, как и многие их единомышленники, надеялись на продолжение, говоря без обиняков, паразитического существования в сообществе штатных критиканов и русофобов, которое до того 12 лет вели в столь презираемом ими российском государстве.

Однако принимающая сторона совершенно иначе видела функцию пригретых псевдо-диссидентов. Как становится ясно из выступлений отдельных околовластных спикеров в Риге, от «Дождя»* ждали превращения в полноценную площадку для украинской военной пропаганды и более активных шагов по дестабилизации ситуации в России – вплоть до призывов к вооруженному восстанию. Судьба телеканала, занявшего половинчатую позицию, должна стать сигналом другим оппозиционерам: западные кураторы ждут от них уже не слов, а реальных действий по расшатыванию внутрироссийской политической системы и оказанию прямой помощи ВСУ. Традиционная либеральная говорильня – уже не интересна.

По всей видимости, коллективный Запад приближается к состоянию паники. Обрисованная весной стратегия по ведению психологической войны против России – через санкционное давление, имплементацию «культуры отмены» и массированные поставки вооружений Киеву – провалилась. Российское общество под этим беспрецедентным нажимом лишь сплотилось, а агенты иностранного влияние предпочли спешно уехать. Уровень поддержки курса Президента остается крайне высоким, в этом отношении резко контрастируя с крайне неубедительными рейтингами Джо Байдена и его европейских подопечных. Вместо тоски по западным брендам, россияне лишь консолидировались вокруг традиционных ценностей. Похоже, в этих условиях у отдельных апологетов «войны до победного конца», в первую очередь – прибалтийских, начинают сдавать нервы. В бежавших из России оппозиционерах теперь видят не столько соратников по общему делу борьбы с Москвой, сколько уклонистов, отказавшихся напрямую выполнять возложенные на них функции «пятой колонны». Именно поэтому в Латвии «Дождь»* просуществовал лишь четыре с половиной месяца – антироссийской коалиции нужны не просто вещающие с экранов «полезные идиоты», а полноценные боевые отряды, выполняющие четко сформулированный заказ. И, разумеется, в этом контексте можно забыть о прежних попытках имитировать демократию – время полумер прошло.

Загвоздка в том, что в США уже далеко не все представители истеблишмента находятся в восторге от подобной тактики. Например, близкий к администрации Байдена «Центр за новую американскую безопасность» (в недавнем прошлом его возглавляла Виктория Нуланд) в ноябре выпустил доклад, в котором слишком жесткие меры против российского общества были подвергнуты критике. Кроме того, на днях один из архитекторов политики на российском направлении в 90-е годы Стивен Сестанович в издании Foreign Policy призвал продемонстрировать россиянам, что цель Запада не заключается в расчленении страны.

Впрочем, подобные проявления условной рациональности выглядят несколько запоздалыми. Давно ждавшие своего часа русофобы по обе стороны Атлантики почувствовали запах крови и уже предвкушают пополнение брошенных на этот проект бюджетов. Лоббисты военно-промышленного комплекса, идеологи экспорта демократии, претенденты на российские нефтегазовые месторождения, пропагандисты нетрадиционных ценностей – в едином порыве стремятся вступить в большую игру, на переднем плане которой и оказались латвийские идейные наследники ветеранов «Ваффен СС». Но сообщество этих авантюристов международного масштаба ждет та же участь, что и у их непутевых соучастников из среды отечественных журналистов. История не прощает недальновидности, наивности и глухоты к голосу разума. Расплата будет неизбежной. В конечном счете, весь коллективный Запад тоже настигнет своего рода отзыв лицензии - лицензии на морализаторство и глобальные амбиции. Время колониального мышления безвозвратно уходит, и специальная военная операция только ускоряет этот процесс.

* телеканал «Дождь» внесен в России в реестр СМИ-иноагентов

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