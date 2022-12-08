Эстония вслед за Латвией и Литвой прекратила вещание "Дождя"* с 8 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Операторы Эстонии в четверг, 8 декабря, встлед за Латвие и Литвой приняли решение о прекращении вещания телеканала «Дождь»*.

О прекращении вещания телеканала «Дождь»* своим подписчикам сообщила компания Home3, опубликовав на сайте сообщение, что данный канал «не будет транслироваться в балтийских странах ... с 8 декабря»

Ранее издание Postimees заявило о приостановке вещания данного канала у телеоператора Elisa. «В соответствии с уведомлением Департамента защиты прав потребителей и технического надзора операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь"*», - привила газета слова менеджера по связям со СМИ телеоператора Elisa Таави Тедера.

Напомним, в минувший вторник, 6 декабря, Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии заявил об аннулировании лицензии на вещание «Дождя»*. Глава ведомства Ивар Аболиньш объяснил решение тем, что руководство телеканала «не понимает и не осознает значимости и серьезности своих нарушений», а действия канала, по его словам, власти республики расценивают как угрозу государственной безопасности. На следующий день, 7 декабря, о прекращении вещании «Дождя»* заявили и в Литве, где также аннулировали лицензию канала.

*Министерство юстиций РФ внес в реестр СМИ-иностранных агентов.