Российский гражданин Виктор Бут был задержан еще 6 марта 2008 года в Бангкоке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД России сообщил, что между США и РФ произошел обмен россиянина Виктора Бута на американку Бритни Грайнер.

Российский гражданин был задержан еще 6 марта 2008 года в Бангкоке в результате провокации американских спецслужб. Под видом колумбийских повстанцев агенты США интересовались возможностью приобрести оружие через компанию Бута. И хотя им ничего не было обещано, россиянина задержали и водворили в тайскую тюрьму. Спустя некоторое время его депортировали в Соединенные Штаты, где в 2012 году осудили на 25 лет заключения. Свою вину Бут так и не признал.

Для арестованного Бута, как вспоминала его супруга, американцы специально создавали невыносимые условия.

- Он сидел в закрытой камере, где 24 часа горит тусклый свет, дневного света не видел совсем, прогулок не было. Поэтому, когда его привозили в суд, он щурился, - рассказывает Алла. - Камера не обогревалось, муж в ней замерзал. Стучать в дверь, чтобы что-то попросить, было запрещено, разговаривать - тоже. Ему специально забывали приносить еду. Иногда он сутки мог находиться без пищи. А когда ее все-таки приносили, это были переваренная кукуруза или фасоль, полстакана супа или макароны. Виделись мы с ним раз в неделю по полчаса.

Американская баскетболистка Бритни Грайнер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Грайнер, игравшая у нас по контракту за одну из российских баскетбольных команд, была задержана в феврале этого года на прилете в московском аэропорту Шереметьево. В ее багаже были найдены электронные сигареты с гашишным маслом, которое запрещено на территории РФ. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело по статье "контрабанда наркотических средств в значительном объеме". Грайнер вину признала и была приговорена судом к 9 годам пребывании в колонии и штрафу в 1 миллион рублей.

И вот сегодня по предварительной договоренности в аэропорту столицы ОАЭ Абу-Даби успешно произошла процедура обмена. Виктор Бут уже направляется в Москву.

Еще накануне о сделке ничего не предвещало. Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что вопросы обмена рассматриваются по определенному президентами отдельному каналу, и дело идет трудно.

- Это крайне деликатный сюжет - речь о человеческих судьбах, - подчеркнул Рябков. - Главная задача - поскорее вызволить людей, которые осуждены там по статьям, зачастую драконовским, по сути дела, карательным. Некоторые из них были просто похищены совершенно варварским способом в третьих странах сотрудниками американских спецслужб и правоохранительных органов.

Что ж, по крайней мере один наш гражданин и, пожалуй, самый известный из "американских пленников" обрел долгожданную свободу.

Напомним, что в апреле нынешнего года из американской тюрьмы был вызволен другой россиянин - летчик Константин Ярошенко, похищенный десять лет назад американцами в Либерии.

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