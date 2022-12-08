Так кушать хочется, что ночевать негде: «Два процента» поставили Европу на колени

B Международной ассоциации воздушного транспорта заявили о том, что пора задуматься о возобновлении воздушных перелетов через воздушное пространство России. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как они бахвалились, как они ржали и издевались, нагло ухмыляясь нам в лица: "Что может ржавая страна-бензоколонка, которая занимает меньше двух процентов в мировой экономике?" Дескать, Россия может только бессильно уронить руки и встать на колени, потому что "весь цивилизованный мир"… Далее по тексту. Наслушавшись своей пропаганды и пропитавшись ею так, что капли жира проступали сквозь припудренные морды, они презрительно хмыкали и с подколом спрашивали про капитализацию "Фейсбука"*. Мол, мир проглотит Россию, и не то что не поперхнется, а и просто не заметит.

Прошло не так уж много времени. Как говорил в таких случаях покойный Михаил Николаевич Задорнов, "смеркалось".

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш вдруг выступил с таким заявлением, которое ему пришлось буквально выдавливать из себя. Пришла, мол, пора задуматься о возобновлении воздушных перелетов через воздушное пространство России.

Ой, что такое случивши? Что вы там так с лица сбледнувши? Ах, авиакомпании западные терпят убытки? Ну да, понимаем, из Лондона в Китай теперь западными рейсами лететь ну очень невыгодно. И не только в Китай. И дороже, и на четыре-шесть часов (как минимум - !) дольше. Пока Россию облетишь, не одну буханку хлеба съешь. А в это время авиалайнеры КНР бороздят пространство короткими рейсами и дешевле для пассажиров. Опять же, после отказа от полетов по сертифицированным маршрутам через Россию, западным авиакомпаниям пришлось перестраивать всю работу, сертифицировать новые, согласовывать их с пролетами уже существующих рейсов, чуть ли не локтями толкаться с другими рейсами других авиакомпаний с криками "Вас тут не стояло!" и "В очередь, сукины дети! В очередь!" В общем в небе Европы образовалась толкучка не хуже, чем в базарный день на рынке. И воздушное пространство России в этой ситуации – просто лакомый кусок и чуть ли не панацея.

Вот только, господа, тут такая вещь – от не от вас зависит теперь. Это же вы закрыли небо для полетов из России. А мы в ответ закрыли для вас свое воздушное пространство. И тут без принципа "дашь – на дашь" не обойтись. Откроете вы, откроют и для вас. Может быть. А, может быть, и нет. Мы уже как-то приспособились. Тем более, что просто открытие неба само по себе ничего не решает. Надо санкции с граждан России снимать. А такое вы вряд ли себе позволите.

Генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта Уильям Уолш. Фото: iata.org

Впрочем, воздушный транспорт – это лишь одна из множества проблем, которые Запад запустил по России и неожиданно получил бумерангом себе по чайнику или даже еще в более чувствительное место. Есть еще углеродные энергоресурсы, санкции по которым ЕС также ввел против России. правда, с массой оговорок. Кому-то не разрешено совсем, кому-то временно даны послабления, а кого и совсем вывели из-под этих санкций. Перечислять эти страны можно долго и нудно.

Но есть еще и не менее чувствительная для Запада отрасль, в которой санкции "бумерангнули". Германия, Франция и Нидерланды обратились к руководству ЕС с просьбой "скорректировать санкции против Москвы, чтобы наладить экспорт продовольствия из России". Пока это все подается под предлогом поставки зерна и удобрений в нуждающиеся страны. Однако, уже имеющийся опыт "зерновой сделки" говорит, что больше всего в этом зерне нуждаются почему-то в странах самого Евросоюза. "Голодающих Африки" Брюссель готов накормить, если что, но, похоже, только объедками со своего стола, насытив сначала европейцев.

К тому же, не стоит забывать, что помимо удобрений и энергетики, в Европе значительно дорожают и продовольственное сырье, и сами продукты питания. И сбить эти цены, по всем законам рынка, можно в нынешних условиях, лишь увеличив предложение.

Какие вредные эти 2% российской экономики оказались. Никак, получается, без них не обойтись во всем мировом хозяйстве. Оказывается, и заметила их мировая экономика, и поперхнулась ими, и даже не смогла проглотить…

Кстати, что там насчет капитализации "Эппл" и котировок "Фейсбук"? И какова их роль в том, чтобы люди по всему миру легли спать сытые и довольные? Ах, да, и еще в теплые постели в домах с комфортной температурой.

А ведь это еще только начало. Как говорил Михаил Николаевич, светлая ему память, "смеркалось". Пока еще не завечерело - так, чтобы совсем темнота, хоть глаз выколи - а только смеркается.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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