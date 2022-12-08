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НовостиЭкономика8 декабря 2022 2:22

Российское посольство: новые санкции против Москвы подтверждают неэффективность американских рестрикций

Дипломаты назвали бесперспективными очередные санкционные выпады США
Мария ПАВЛОВА
В российском посольстве назвали неэффективными и бесперспективными антироссийские рестрикции США.

В российском посольстве назвали неэффективными и бесперспективными антироссийские рестрикции США.

Фото: REUTERS

Американские санкции не могут заставить Москву отказаться от суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов, а введенные США против российских высокотехнологичных компаний новые рестрикции являются подтверждением нелегитимности и неэффективности мер Вашингтона. Об этом сказано в комментарии посольства России в США, распространенном пресс-службой ведомства в среду 7 декабря.

«Подобные «выпады» США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата - заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов», - цитирует ТАСС комментарий посольства.

В документе отмечается, что от подобных ограничений серьезно пострадают зарубежные партнеры России.

Ранее аналитик назвал наиболее вероятный ответ России на введенный потолок цен на нефть.

Тем временем США сняли часть санкций с российских «Боингов»: что это значит, читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что аналитики выдали 10 «шокирующих» финансовых прогнозов на 2023 год.