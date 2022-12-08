Российское посольство: новые санкции против Москвы подтверждают неэффективность американских рестрикций

В российском посольстве назвали неэффективными и бесперспективными антироссийские рестрикции США. Фото: REUTERS

Американские санкции не могут заставить Москву отказаться от суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов, а введенные США против российских высокотехнологичных компаний новые рестрикции являются подтверждением нелегитимности и неэффективности мер Вашингтона. Об этом сказано в комментарии посольства России в США, распространенном пресс-службой ведомства в среду 7 декабря.

«Подобные «выпады» США бесперспективны. Они попросту неспособны достичь искомого результата - заставить нашу страну отказаться от проведения суверенного курса во внешней политике и защиты национальных интересов», - цитирует ТАСС комментарий посольства.

В документе отмечается, что от подобных ограничений серьезно пострадают зарубежные партнеры России.

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