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9 декабря 2022 4:00

Ликвидация Украины, вино и мужские игрушки: поразительное интервью в гостях у Анатолия Вассермана

Главному эрудиту Госдумы исполнилось 70 лет. За пару дней до праздника «Комсомолка» побывала у него в гостях, поразившись искренности, простоте и рациональной хаотичности
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я не мог пройти мимо такой круглой даты и напросился к самому умному парламентарию на интервью. Домой. Идя в гости, я никак не мог решить: сразу спрашивать о тайнах мироздания или сначала разуться и помыть руки. Но все пошло вообще не так, как я напланировал.

ЖИРИНОВСКИЙ ПЕРЕОЦЕНЕН?

Приготовленные вопросы вылетели из головы, стоило переступить порог. Сначала меня заинтриговали 7 ящиков крымского вина, сложенные друг на друга около дверного коврика, потом я увидел направленный в грудь ствол пулемета «Максим»…

- Ого, сколько книг, - в итоге сказал я.

Если не обращать внимания на коробки c Массандрой и развешанные по стенам автоматы, квартира Анатолия Александровича больше всего напоминала книжный развал. Сотни томов занимают не только все стены, но и большую часть пола. Приходится лавировать между опасно накренившимися колоннами книг.

- Я как-то увлекся их покупкой. Теперь вот потихоньку раздаю, - как бы извиняясь, ответил Вассерман.

- А у вас нет книги с предсказаниями Жириновского? – мне как раз после интервью через всю Москву надо было за ней съездить.

- Нет. Его предсказания вообще сильно переоценены. Чаще всего – это были пробные шары, чтобы прощупать настроения общества.

- Даже когда он в прошлом декабре предсказал начало спецоперации на Украине с точностью в два дня?

- Это было последнее предупреждение Западу. Тогда уже стало ясно, что у нас не получается договориться с НАТО...

Тут я наткнулся на очередной автомат, торчащий из груды книг.

- У вас тут столько оружия…

- Оно не настоящее. Есть страйкбольное, стреляющее шариками, есть массо-габаритные макеты.

Хозяин квартиры и пулемет Максим (справа), "встречающий" гостей.

Хозяин квартиры и пулемет Максим (справа), "встречающий" гостей.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я выразительно покосился на пулемет «Максим».

- Он вообще деревянный. Кстати, самое свежее приобретение в мою коллекцию. Его мне принесли неделю назад.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ПОХУДАНИЯ

Мы сели на кухне. За нагромождением пластмассовых стульев вперемешку с книгами я заметил винную полку. Разумеется, не пустую.

- Дарят?

- Покупаю сам. Правда, пью я мало, но именно поэтому забочусь, чтобы в таких редких случаях под рукой было что-то хорошее.

- Дадите совет?

- Нет. Это дело вкуса. И натренированности.

- Дешевле, чем за тысячу рублей бутылку не брать, какие-то правила есть?

- Разное есть. Большая часть нашего шампанского дешевле тысячи рублей, но это не делает его хуже.

Сам Анатолий Вассерман пьёт нечасто, но запас хорошего алкоголя всегда в наличии.

Сам Анатолий Вассерман пьёт нечасто, но запас хорошего алкоголя всегда в наличии.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Вам 70 лет. И при этом вы признавались, что не спортивный человек. Нормально в таком возрасте без физкультуры?

- Конечно, жалею, что не занимаюсь спортом. У меня на пузе трудовая мозоль, во мне сейчас лишнего веса килограммов 20, но это еще по-божески, десять лет назад было лишних больше 40 кило. Полегчал, как перешел с подножного корма на диету моей домоуправительницы.

- Вы еду с собой в Думу возите?

- Там питаюсь в буфетах, но обедаю, как правило, дома.

- У вас какая-то фирменная «диета Вассермана»?

- В основе того, что мне готовят, теория Дюкана (диета на основе белковой пищи. – Ред.), но я не особо в это вникал.

КАК ТАМ РОДИЧИ В ОДЕССЕ

- Вы же из Одессы. Какие у вас отношения с родственниками там?

- Я сейчас ни с кем в Одессе не поддерживаю контактов. Во-первых, боюсь кого-нибудь подставить, во-вторых, мне не очень приятно общаться с людьми в стокгольмском синдроме. Если вас могут в любой момент по любому поводу убить, то вы, естественно, стараетесь не давать поводов. А в итоге довольно быстро приучаетесь думать так, как думают те, кто вас захватил. На Украине это сейчас и происходит.

- Как относитесь к сносу памятника Екатерине Великой в Одессе?

- Пытаюсь уговорить коллег в Госдуме принять закон, по которому все уничтоженные памятники, имеющие отношение к российской истории, должны восстанавливаться за счет лиц причастных к их сносу.

На полках в квартире - тысячи книг.

На полках в квартире - тысячи книг.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Скажем, если Байден не согласится возмещать свою долю вины в этих преступлениях, придется арестовывать какую-нибудь собственность Соединенных государств Америки (Вассерман так называет США. – Авт.), вчинять иск о компенсации ущерба.

- Какое будущее у Украины?

- Никакого. Сам факт независимости Украины крайне опасен для ее соседей, но еще больше — для собственных граждан и русского большинства. И никакого будущего, кроме ликвидации этого источника опасности, не может быть.

ЧЕМПИОН ПО БОКСУ СООБРАЖАЕТ БЫСТРО

- Вас, наверное, можно назвать самым эрудированным депутатом. Как с высоты этого положения оцениваете коллег?

- Эрудиция – это лишь сырье для работы ума. А ум у большинства депутатов работает хорошо.

- Но не у всех?

- Ну, естественно, есть люди в Думе меньше меня натренированные на самостоятельное размышление. Это неизбежно. Но для работы им этого хватает.

- Может, кого-то назовете?

- Назову только одного человека. Его принято считать, мягко говоря, не сильно умным – Николай Валуев…

Тут меня аж передернуло, когда я представил, что с Вассерманом сделает бывший чемпион мира по боксу после таких слов.

- …который, на самом деле, человек очень умный и быстро соображающий. Настолько быстро, что даже ведет радиопередачи в прямом эфире, - закончил Анатолий Александрович.

Пронесло.

МУЖСКИЕ ИГРУШКИ

- Вы надеваете в Думу ваш фирменный жилет? Как представлю, сколько времени в нем надо проходить досмотр на входе…

- Депутаты по закону не подлежат досмотру, - с улыбкой ответил Вассерман. – Я сейчас несравненно реже прежнего надеваю жилет, даже брюки сплошь обвешанные инструментами, надеваю лишь на съемки, для поддержания имиджа. У меня после избрания в Думу поменялся образ жизни - резко сократилось свободное время. Раньше я мог выйти из дому на целый день без цели и брал с собой кучу всего, что может понадобиться неожиданно. Сейчас почти все мои выходы из дому - по четкому плану.

Но все же депутат-знаток и сейчас не ходит с пустыми руками. Из одного безразмерного кармана на штанах он достал «инструмент для спасения попавших в ДТП». В ручке складного ножа еще есть металлический штырь для битья стекла и стропорез.

- Этот инструмент мне еще ни разу не пригодился по прямому назначению, - признался интеллектуал. Хотя по полинявшей металлической ручке видно, что инструмент Вассерман носит давно.

- А не было желания пойти и что-то разбить, посмотреть, как оно будет?

- Я, знаете ли, уже не в том возрасте, когда интересно ломать игрушки.

- Но вы завешали все стены винтовками и пулеметами. По сути — мужскими игрушками.

- Ну вы же знаете, что мужчины отличаются от детей только стоимостью игрушек.

Анатолий Вассерман с одним из экземпляров из своей оружейной коллекции.

Анатолий Вассерман с одним из экземпляров из своей оружейной коллекции.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАРТИНА МИРА

- Вы успели сочинить какой-нибудь собственный законопроект?

- Нет. Проектов, где мой вклад был бы решающим, пока нет.

- Почему? Вы депутат уже больше года.

- Ну, вот в Комитете по просвещению, где я работаю, я с самого начала сказал, что моя цель – включить в закон об образовании указания цели образования: формирование целостной картины мира. Коллеги с этим согласились. Работает экспертная комиссия, которая этим занимается.

Кстати, у меня планы еще нескольких законов, которые придется проводить через другие комитеты. Так что мне, наверное, придется переходить в них и самому.

- А что за планы?

- Например, я хочу, чтобы подоходный налог делился поровну между местом, где человек работает и местом, где он проживает. И так снять проблемы финансирования спальных районов.

Книгам уже не хватает места на полках, их стопки стройными колоннами располагаются прямо на полу.

Книгам уже не хватает места на полках, их стопки стройными колоннами располагаются прямо на полу.

Фото: Олег АДАМОВИЧ

МЕТРО ЛУЧШЕ ЧЛЕНОВОЗА

- Вы ездите на общественном транспорте?

- Мне повезло, что большая часть мест, куда мне надо попасть, находится поблизости от метро.

- И вы выбираете подземку?

- Да, я, например, из дома в Думу езжу именно в метро. Тем более, что в центре города машинам трудно двигаться.

- Разгонную служебную машину сложно взять?

- Нет, несложно. Каждый раз, когда мне нужна была служебная машина, она находилась.

- Бывший депутат Госдумы, главный редактор «Шести соток» Андрей Туманов рассказывал, что его в парламенте чуть ли не заставляли брать билеты в бизнес-класс, когда но летал в командировки…

- Это правило работает по сей день. Скажем, когда мне брали билеты на поезд, брали вагон СВ. Когда брали на самолет – бизнес-класс. Кстати, в поезде я и сам обычно покупают именно СВ.

- Достаточно зарабатываете?

- Именно так. И я в поезде всю дорогу сплю. Поэтому, если ехать в купе, я бы мешал пользоваться столиком пассажиру с верхней полки.

- Как люди в общественном транспорте реагируют?

- Узнают. Иногда просят сфотографироваться на моем фоне. Иногда бывает, что просто слишком тороплюсь куда-то и не имею возможности остановиться даже на несколько секунд для фото, тогда так и говорю – извините, опаздываю. Но чаще такая возможность есть.

КАЛЕНДАРИ С ТЕТЯМИ

Если кто не знает, Анатолий Вассерман – чуть ли не самый старый девственник в стране. Он клянется, что у него никогда и ни с кем не было.

- Коллеги попросили спросить – вам не надоели расспросы по вашу половую жизнь?

- Надоели, конечно, а что поделаешь? Действительно, отказ от половой жизни дело редкое и вызывающее интерес окружающих. Так что приходится мириться.

- Видимо, вас чуть ли не каждый спрашивает про это, да?

- Не каждый, но очень многие.

Уже собираясь уходить, я заметил, что двери в квартире Вассермана шире обычных раза в полтора. Зачем?

Оказалось, квартира свободной планировки. Единственное, что нельзя было переделать - несущая стена с широкой дверью в спальню. Ну, Вассерман и остальные сделал такими.

- Хотите посмотреть спальню? - предложил депутат.

Я не отказался.

При входе на вешалке - знаменитый жилет и многокарманные штаны. Но больше всего меня удивили стены. Такого количества календарей с - как бы это сказать-то - не совсем одетыми моделями я давно не видел. Какая-то загорелая тетя уместилась даже на циферблате настенных часов над письменным столом.

В голове всплыло полузнакомое слово «сублимация».

Депутатская кровать вторым ярусом нависла над рабочим местом с ноутбуком. Необычный выбор для взрослого человека с огромной квартирой.

- Не лень ночью в туалет по лестнице спускаться?

- Дело нескольких секунд, - заверил Вассерман.

А в конце эрудит удивил меня набором обувных ложек. Я воспользовался той, что была в форме самурайского меча.

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