Ликвидация Украины, вино и мужские игрушки: поразительное интервью в гостях у Анатолия Вассермана

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я не мог пройти мимо такой круглой даты и напросился к самому умному парламентарию на интервью. Домой. Идя в гости, я никак не мог решить: сразу спрашивать о тайнах мироздания или сначала разуться и помыть руки. Но все пошло вообще не так, как я напланировал.

ЖИРИНОВСКИЙ ПЕРЕОЦЕНЕН?

Приготовленные вопросы вылетели из головы, стоило переступить порог. Сначала меня заинтриговали 7 ящиков крымского вина, сложенные друг на друга около дверного коврика, потом я увидел направленный в грудь ствол пулемета «Максим»…

- Ого, сколько книг, - в итоге сказал я.

Если не обращать внимания на коробки c Массандрой и развешанные по стенам автоматы, квартира Анатолия Александровича больше всего напоминала книжный развал. Сотни томов занимают не только все стены, но и большую часть пола. Приходится лавировать между опасно накренившимися колоннами книг.

- Я как-то увлекся их покупкой. Теперь вот потихоньку раздаю, - как бы извиняясь, ответил Вассерман.

- А у вас нет книги с предсказаниями Жириновского? – мне как раз после интервью через всю Москву надо было за ней съездить.

- Нет. Его предсказания вообще сильно переоценены. Чаще всего – это были пробные шары, чтобы прощупать настроения общества.

- Даже когда он в прошлом декабре предсказал начало спецоперации на Украине с точностью в два дня?

- Это было последнее предупреждение Западу. Тогда уже стало ясно, что у нас не получается договориться с НАТО...

Тут я наткнулся на очередной автомат, торчащий из груды книг.

- У вас тут столько оружия…

- Оно не настоящее. Есть страйкбольное, стреляющее шариками, есть массо-габаритные макеты.

Хозяин квартиры и пулемет Максим (справа), "встречающий" гостей. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Я выразительно покосился на пулемет «Максим».

- Он вообще деревянный. Кстати, самое свежее приобретение в мою коллекцию. Его мне принесли неделю назад.

В ЧЕМ СЕКРЕТ ПОХУДАНИЯ

Мы сели на кухне. За нагромождением пластмассовых стульев вперемешку с книгами я заметил винную полку. Разумеется, не пустую.

- Дарят?

- Покупаю сам. Правда, пью я мало, но именно поэтому забочусь, чтобы в таких редких случаях под рукой было что-то хорошее.

- Дадите совет?

- Нет. Это дело вкуса. И натренированности.

- Дешевле, чем за тысячу рублей бутылку не брать, какие-то правила есть?

- Разное есть. Большая часть нашего шампанского дешевле тысячи рублей, но это не делает его хуже.

Сам Анатолий Вассерман пьёт нечасто, но запас хорошего алкоголя всегда в наличии. Фото: Олег АДАМОВИЧ

- Вам 70 лет. И при этом вы признавались, что не спортивный человек. Нормально в таком возрасте без физкультуры?

- Конечно, жалею, что не занимаюсь спортом. У меня на пузе трудовая мозоль, во мне сейчас лишнего веса килограммов 20, но это еще по-божески, десять лет назад было лишних больше 40 кило. Полегчал, как перешел с подножного корма на диету моей домоуправительницы.

- Вы еду с собой в Думу возите?

- Там питаюсь в буфетах, но обедаю, как правило, дома.

- У вас какая-то фирменная «диета Вассермана»?

- В основе того, что мне готовят, теория Дюкана (диета на основе белковой пищи. – Ред.), но я не особо в это вникал.

КАК ТАМ РОДИЧИ В ОДЕССЕ

- Вы же из Одессы. Какие у вас отношения с родственниками там?

- Я сейчас ни с кем в Одессе не поддерживаю контактов. Во-первых, боюсь кого-нибудь подставить, во-вторых, мне не очень приятно общаться с людьми в стокгольмском синдроме. Если вас могут в любой момент по любому поводу убить, то вы, естественно, стараетесь не давать поводов. А в итоге довольно быстро приучаетесь думать так, как думают те, кто вас захватил. На Украине это сейчас и происходит.

- Как относитесь к сносу памятника Екатерине Великой в Одессе?

- Пытаюсь уговорить коллег в Госдуме принять закон, по которому все уничтоженные памятники, имеющие отношение к российской истории, должны восстанавливаться за счет лиц причастных к их сносу.

На полках в квартире - тысячи книг. Фото: Олег АДАМОВИЧ

Скажем, если Байден не согласится возмещать свою долю вины в этих преступлениях, придется арестовывать какую-нибудь собственность Соединенных государств Америки (Вассерман так называет США. – Авт.), вчинять иск о компенсации ущерба.

- Какое будущее у Украины?

- Никакого. Сам факт независимости Украины крайне опасен для ее соседей, но еще больше — для собственных граждан и русского большинства. И никакого будущего, кроме ликвидации этого источника опасности, не может быть.

ЧЕМПИОН ПО БОКСУ СООБРАЖАЕТ БЫСТРО

- Вас, наверное, можно назвать самым эрудированным депутатом. Как с высоты этого положения оцениваете коллег?

- Эрудиция – это лишь сырье для работы ума. А ум у большинства депутатов работает хорошо.

- Но не у всех?

- Ну, естественно, есть люди в Думе меньше меня натренированные на самостоятельное размышление. Это неизбежно. Но для работы им этого хватает.

- Может, кого-то назовете?

- Назову только одного человека. Его принято считать, мягко говоря, не сильно умным – Николай Валуев…

Тут меня аж передернуло, когда я представил, что с Вассерманом сделает бывший чемпион мира по боксу после таких слов.

- …который, на самом деле, человек очень умный и быстро соображающий. Настолько быстро, что даже ведет радиопередачи в прямом эфире, - закончил Анатолий Александрович.

Пронесло.

МУЖСКИЕ ИГРУШКИ

- Вы надеваете в Думу ваш фирменный жилет? Как представлю, сколько времени в нем надо проходить досмотр на входе…

- Депутаты по закону не подлежат досмотру, - с улыбкой ответил Вассерман. – Я сейчас несравненно реже прежнего надеваю жилет, даже брюки сплошь обвешанные инструментами, надеваю лишь на съемки, для поддержания имиджа. У меня после избрания в Думу поменялся образ жизни - резко сократилось свободное время. Раньше я мог выйти из дому на целый день без цели и брал с собой кучу всего, что может понадобиться неожиданно. Сейчас почти все мои выходы из дому - по четкому плану.

Но все же депутат-знаток и сейчас не ходит с пустыми руками. Из одного безразмерного кармана на штанах он достал «инструмент для спасения попавших в ДТП». В ручке складного ножа еще есть металлический штырь для битья стекла и стропорез.

- Этот инструмент мне еще ни разу не пригодился по прямому назначению, - признался интеллектуал. Хотя по полинявшей металлической ручке видно, что инструмент Вассерман носит давно.

- А не было желания пойти и что-то разбить, посмотреть, как оно будет?

- Я, знаете ли, уже не в том возрасте, когда интересно ломать игрушки.

- Но вы завешали все стены винтовками и пулеметами. По сути — мужскими игрушками.

- Ну вы же знаете, что мужчины отличаются от детей только стоимостью игрушек.

Анатолий Вассерман с одним из экземпляров из своей оружейной коллекции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАРТИНА МИРА

- Вы успели сочинить какой-нибудь собственный законопроект?

- Нет. Проектов, где мой вклад был бы решающим, пока нет.

- Почему? Вы депутат уже больше года.

- Ну, вот в Комитете по просвещению, где я работаю, я с самого начала сказал, что моя цель – включить в закон об образовании указания цели образования: формирование целостной картины мира. Коллеги с этим согласились. Работает экспертная комиссия, которая этим занимается.

Кстати, у меня планы еще нескольких законов, которые придется проводить через другие комитеты. Так что мне, наверное, придется переходить в них и самому.

- А что за планы?

- Например, я хочу, чтобы подоходный налог делился поровну между местом, где человек работает и местом, где он проживает. И так снять проблемы финансирования спальных районов.

Книгам уже не хватает места на полках, их стопки стройными колоннами располагаются прямо на полу. Фото: Олег АДАМОВИЧ

МЕТРО ЛУЧШЕ ЧЛЕНОВОЗА

- Вы ездите на общественном транспорте?

- Мне повезло, что большая часть мест, куда мне надо попасть, находится поблизости от метро.

- И вы выбираете подземку?

- Да, я, например, из дома в Думу езжу именно в метро. Тем более, что в центре города машинам трудно двигаться.

- Разгонную служебную машину сложно взять?

- Нет, несложно. Каждый раз, когда мне нужна была служебная машина, она находилась.

- Бывший депутат Госдумы, главный редактор «Шести соток» Андрей Туманов рассказывал, что его в парламенте чуть ли не заставляли брать билеты в бизнес-класс, когда но летал в командировки…

- Это правило работает по сей день. Скажем, когда мне брали билеты на поезд, брали вагон СВ. Когда брали на самолет – бизнес-класс. Кстати, в поезде я и сам обычно покупают именно СВ.

- Достаточно зарабатываете?

- Именно так. И я в поезде всю дорогу сплю. Поэтому, если ехать в купе, я бы мешал пользоваться столиком пассажиру с верхней полки.

- Как люди в общественном транспорте реагируют?

- Узнают. Иногда просят сфотографироваться на моем фоне. Иногда бывает, что просто слишком тороплюсь куда-то и не имею возможности остановиться даже на несколько секунд для фото, тогда так и говорю – извините, опаздываю. Но чаще такая возможность есть.

КАЛЕНДАРИ С ТЕТЯМИ

Если кто не знает, Анатолий Вассерман – чуть ли не самый старый девственник в стране. Он клянется, что у него никогда и ни с кем не было.

- Коллеги попросили спросить – вам не надоели расспросы по вашу половую жизнь?

- Надоели, конечно, а что поделаешь? Действительно, отказ от половой жизни дело редкое и вызывающее интерес окружающих. Так что приходится мириться.

- Видимо, вас чуть ли не каждый спрашивает про это, да?

- Не каждый, но очень многие.

Уже собираясь уходить, я заметил, что двери в квартире Вассермана шире обычных раза в полтора. Зачем?

Оказалось, квартира свободной планировки. Единственное, что нельзя было переделать - несущая стена с широкой дверью в спальню. Ну, Вассерман и остальные сделал такими.

- Хотите посмотреть спальню? - предложил депутат.

Я не отказался.

При входе на вешалке - знаменитый жилет и многокарманные штаны. Но больше всего меня удивили стены. Такого количества календарей с - как бы это сказать-то - не совсем одетыми моделями я давно не видел. Какая-то загорелая тетя уместилась даже на циферблате настенных часов над письменным столом.

В голове всплыло полузнакомое слово «сублимация».

Депутатская кровать вторым ярусом нависла над рабочим местом с ноутбуком. Необычный выбор для взрослого человека с огромной квартирой.

- Не лень ночью в туалет по лестнице спускаться?

- Дело нескольких секунд, - заверил Вассерман.

А в конце эрудит удивил меня набором обувных ложек. Я воспользовался той, что была в форме самурайского меча.

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