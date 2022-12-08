Рай для бездетных иностранцев закрыт: в России ввели запрет на суррогатное материнство

Теперь иностранцы не смогут воспользоваться услугами суррогатных матерей из России. Фото: Shutterstock

Рынок суррогатного материнства в России – на самом-то деле один из самых прогрессивных в мире. И до сих пор развивался бешеными темпами. Классные медики, доступные цены, узаконенное суррогатные роды, в том числе на коммерческой основе. Вроде бы, рай для бездетных пар. В том числе и иностранных. И они ехали в Россию за детьми тысячами. Все больше и больше. Но…

Сначала случился коронавирус, границы резко закрылись. И «вспыли» полулегальные фабрики по производству младенцев. В Москве в 2020 скорая приехала по вызову на квартиру, а там четыре младенца и одна няня. Все дети фактически без статуса и родителей. Выяснилось – всех их выносили суррогатные мамы, а биологические родители, как объяснили владельцы клиники, не смогли прилететь за детьми из-за пандемии. Такой же приют суррогатных детей был обнаружен и в Красноярске, и других городах.

Загремели уголовные дела и аресты, скандальные репортажи. Шок у всей страны – фабрика детей, а где родители?

- В наших узких медицинских кругах после всего этого уже появился негласный запрет на искусственное оплодотворение донорских яйцеклеток, если вынашивать их будет суррогатная мама, - рассказал сайту KP.RU руководитель одного из криобанков половых клеток. – Потому что врачей стали сажать фактически за их работу, хотя они не нарушали ни закон, ни регламенты Минздрава. Но, как известно, закон - что дышло… А иностранцы и так перестали к нам ездить, теперь уже по другим причинам - геополитическим. Все это удар по отрасли.

И вот Госдума взялась за закон о полном — теперь уже официальном - запрете суррогатного материнства для иностранцев. Тем более, он давно уже был внесен. Оставалось сдуть пыль и принять. Депутаты, конечно, закон горячо поддержали с трибуны — мол, суррогатные младенцы «на вывоз» - это торговля детьми! Что судьбу их проследить сложно.

Согласно новому закону, суррогатной мамой теперь сможет стать только гражданка России. А воспользоваться ее услугами могут лишь 3 категории – россияне, состоящие в зарегистрированном браке; одинокие женщины, не способные родить по медпоказаниям, и смешанные пары, где один из супругов иностранец, но проживающий на территории нашей страны не менее полугода.

- Как всегда у нас начали не с того конца, - говорит профессиональная суррогатная мама Нина Дмитрушкова. – Навели бы порядок сначала со своими гражданами. А то пока не защищена ни мать, ни биологические родители, наши граждане. Все договоры между ними, по сути, ерунда, потому что в последний момент суррогатная мать может отказаться отдавать ребенка. А биологические родители могут передумать свое чадо забирать. Так у меня случилось, в итоге мы с мужем воспитываем девочку, которую я выносила для других людей. Хорошо бы принять законы, которые защищали права ребенка в первую очередь, чтобы суррогатные дети не оказывались в детдомах.