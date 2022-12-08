Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете суррогатного материнства в России для иностранцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Государственной думы РФ 8 декабря приняли во втором и третьем чтениях проект закона о запрете суррогатного материнства в России для иностранных граждан.

В январе 2021 года депутаты Госдумы разработали проект закона, который лишает иностранных граждан возможности пользоваться услугами суррогатных матерей из России.

Правительство России в мае 2022 года дало положительный отзыв на законопроект, предусматривающий запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев либо лиц без гражданства. При этом кабмин предложил дополнить проект нормой, позволяющей получать соответствующие услуги гражданам других стран, которые находятся в браке с россиянами.

В конце ноября этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал запрет суррогатного материнства для иностранцев в России. Председатель нижней палаты российского парламента аргументировал это тем, что только за последние несколько лет из страны вывезено около 45 тысяч детей, рожденных суррогатными матерями.