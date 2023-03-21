Герой спецоперации «Z» младший сержант Кротов сорвал атаку отряду наемников

Младший сержант Андрей МАЛИКОВ и младший сержант Никита КРОТОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Молись Богу — от Него победа. Бог наш генерал, Он нас и водит», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще вере: «Безверное войско учить, что перегорелое железо точить».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ СО ШТАБОМ

Младший сержант Андрей МАЛИКОВ

«Начальник радиостанции батареи управления младший сержант Андрей Маликов выполнял задачи в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмена информацией между пунктами управления и подразделениями российских войск. В районе стратегически важного населенного пункта в результате вражеского артиллерийского огня были повреждены линии связи, что привело к потере коммуникации между командным пунктом бригады и огневыми позициями дивизиона. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и внутри подразделения лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Андрей незамедлительно приступил к восстановлению работоспособности оборудования. Под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Благодаря своевременным действиям Андрея Маликова удалось сорвать атаку украинских националистов на позиции российских войск и оперативно уничтожить боевую машину пехоты противника, бронеавтомобиль иностранного производства и пятерых украинских боевиков».

СОРВАЛ АТАКУ ОТРЯДУ НАЕМНИКОВ

Младший сержант Никита КРОТОВ

«Командир отделения гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона младший сержант Никита Кротов, обороняя стратегически важный населенный пункт, в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона осуществлял артиллерийскую поддержку российских мотострелковых подразделений. Находясь на переднем крае рубежа обороны, подвергаясь артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов, младший сержант Кротов своевременно выявил выдвижение автомобильной и бронетанковой техники боевиков в направлении российских позиций. Никита в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей. В результате грамотных действий, огнем самоходной артиллерийской установки под командованием младшего сержанта Кротова было уничтожено три боевых бронированных машины, пикап с противотанковым вооружением, а также более трех десятков украинских националистов.

Благодаря профессиональным и решительным действиям младшего сержанта Кротова российским подразделениям удалось сорвать атаку противника, нанести ему значительный урон, избежать гибели российских военнослужащих и удержать занимаемые позиции».

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники спецоперации и члены их семей отправились в пятидневное путешествие на туристическом поезде «Волжский вояж» в рамках проекта «Своих не бросаем». Минобороны России с ОАО «РЖД» назначило 3 специальных рейса туристического поезда № 924/923 «Волжский вояж» по маршруту Москва – Казань – Йошкар-Ола – Нижний Новгород – Владимир – Москва. В пятидневные путешествия по железной дороге отправятся участники специальной военной операции и члены их семей – всего до 750 человек.

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Это уже четвертый круизный маршрут, по которому в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем!» военнослужащие и члены их семей путешествуют по России поездом. Всего в рамках проекта путешествия совершили уже более 2 400 человек.