Раскрыта суть совместного заявления России и Китая: Пощечина США, военное сотрудничество и контроль ядерного оружия

Россия и Китай имеют одинаковые или очень близкие подходы к огромному количеству международных проблем Фото: REUTERS

По итогам визита Си Цзиньпина в Москву было подписано совместное заявление лидеров России и Китая. Это огромный документ на десятки страниц убористым почерком. Официально он называется «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

В целом из названия понятно, что речь идет о том, что наши страны углубляют совместную работу практически по всем направлениям. Здесь говорится и о расширении работы в научной и энергетической сферах, о военном партнерстве, да и вообще о принципах построения мира.

Но дьявол, как говорится, кроется в деталях. Эти детали мы разобрали с директором института политических исследований Сергеем Марковым.

- Этот большой стратегический документ означает, что Россия и Китай имеют одинаковые или очень близкие подходы к огромному количеству международных проблем. Я бы даже сказал, к большинству. Думаю, что его сейчас читают на западе и пребывают от него в шоке. Они сейчас в очень фрустрированном состоянии. Сидят и думают, как будут дальше развиваться союзнические отношения России и Китая, - говорит Сергей Марков.

МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР

Уже в первой главе заявления говорится о том, что мир и отношения в нем стремительно меняются. И в этом мире Россия и Китай «констатируют ускорение процесса становления многополярного миропорядка». И поэтому намерены:

– оказывать взаимную поддержку в вопросах защиты коренных интересов друг друга;

– углублять и расширять практическое сотрудничество;

– продвигать многополярное мироустройство, экономическую глобализацию и демократизацию международных отношений.

Слова о многополярном мире в заявлении - это не просто констатация того, что сегодня происходит в мире. Это реальное желание двух стран развивать этот процесс.

- Сейчас в мире по этому вопросу очень противоречивые тенденции. С одной стороны страны вне евроатлантического ядра НАТО развиваются быстрее, чем экономики Европы. США теряют статус одного полюса. Но с политической точки зрения, США и Европа как раз пытаются сделать перезагрузку однополярного мира и установить его силой. Поэтому важно, что у России есть мощный партнер в этом вопросе.

НЕ НАДО К НАМ ЛЕЗТЬ

Еще один важный пункт, который содержится в совместном заявлении, это слова о вмешательстве одних стран в дела других, вплоть до диктовки нравственности и морали, которые должны проповедоваться:

«Не существует «высшей демократии». Стороны выступают против навязывания одним государством другим государствам своих ценностей. Каждое государство вправе самостоятельно выбирать путь развития в области прав человека. Различные цивилизации и страны должны уважать и принимать друг друга. Стороны выступают против вмешательства внешних сил во внутренние дела», - говорится в документе.

Этот тезис бьет в первую очередь по Западу в целом и США в частности. Это любимый инструмент страны, которая считает себя мировым гегемоном.

- Вся западная пресса говорит о том, что встречаются два лидера авторитарного мира – Путин и Си. И они противостоят демократическому миру. Но это с их точки зрения. А с точки зрения Си и Путина все наоборот. Это мы – Россия и Китай – выступаем за демократическое устройство мира. В том смысле, что все страны равны, что нет стран первого и второго сорта, что пытаются продвигать американцы и европейцы. Мы выступаем за то, что все народы имеют право выбирать ту политическую систему и ту культурную систему, которая им нравится. И это и называется демократией, когда страны живут так, как хочется их народам, а не как хочется Вашингтону и Брюсселю. В России многоцветие культур. Все те сотни народов, которые вошли в Российскую империю и Советский Союз, выжили, сохранились, получили государственную поддержку. Это и есть демократия.

Раскрыта суть совместного заявления России и Китая Фото: REUTERS

ЧИПЫ В ОБМЕН НА ТРОФЕИ

Отдельно говорится и о военном и военно-техническом сотрудничестве: «Стороны будут регулярно проводить совместные патрулирования на море и в воздухе и совместные учения, развивать обмены и сотрудничество, в том числе в рамках всех имеющихся двусторонних механизмов взаимодействия, углублять взаимодоверие между вооруженными силами двух стран», - зафиксировано в совместном заявлении.

Но это скорее продолжение той работы, которая уже и так велась между Россией и Китаем. Правда есть один важный момент:

- Но военно-техническое сотрудничество может увеличиться вот в каком отношении: Россия будет передавать все образцы трофейного американского, британского, французского, немецкого оружия захваченного нашими войсками у марионеточной украинской армии. Китайскому ВПК очень полезно получить десятки или сотни образцов этого трофейного оружия, чтобы быстрее развивать свой ВПК.

В ответ Поднебесная может помочь нам с так недостающими комплектующими для дронов и новых видов вооружений.

- Для нашего ВПК очень важно получать микроэлектронику и другие компоненты, которые мы раньше получали во многом с Запада, а теперь не можем. Чипы – вот что нужно нашему ВПК от Китая. Думаю, что в закрытом формате тема чипов нашла большое место.

НЕФТЯНОЙ ПАТ

Много на встрече Путина и Си говорилось и о партнерстве в энергетической сфере. Но по мнению Сергея Маркова, за очень общей формулировкой «осуществлять еще более тесное партнерство в энергетической сфере», которая содержится в заявлении, стоит скорее налаживание работы в этом направлении. Да, наши отношения тут развиваются семимильными шагами, но еще есть куда работать.

- Наш основной партнер по нефти - Индия. С точки зрения постоянных газопроводов – Китай. Наш основной партнер с точки зрения поддержания стабильности на рынках - королевство Саудовская Аравия. Наши основные партнеры с точки зрения атомной энергетики – Турция и Иран. Пункт по энергетике я бы расшифровал так, что Россия и Китай пока еще не нашли единого подхода, общей формулы к тому, как заниматься торговлей российской нефтью с учетом американского лимита цены на российскую нефть. Китай экономически заинтересован в том, чтобы покупать российскую нефть дешевле, но и заинтересован, чтобы американская попытка заставить всех покупать российскую нефть дешевле, провалилась. Китайцы понимают, если этот американский механизм заработает, то рано или поздно они ударят по ним. Я думаю, Китай колеблется между экономической и политической линиями.

По итогам визита Си Цзиньпина в Москву было подписано совместное заявление лидеров России и Китая Фото: REUTERS

НЕ ТОЛЬКО КОСМОС

Говорится в заявлении и о работе России и Китая сразу по ряду технический отраслей: мы будем плотнее сотрудничать по авиации, автомобилям, в металлургии…

- Что касается гражданского авиастроения, мы с китайцами делаем широкофюзеляжный самолет - это сложнейший проект. Хотя, возможно будут и какие-то другие проекты. Китайцы признают, что в авиакосмической индустрии мы их обогнали. В атомной энергетике мы тоже их обогнали и они это тоже признают. Это как раз те области, в которых они с нами заинтересованы сотрудничать в наибольшей степени. А наш интерес - в высокотехнологичных областях.

Еще в заявлении говорится, что Россия и Китай «сосредоточат усилия на ведении совместных прорывных исследований в передовых областях науки и техники. В томи числе и в области здравоохранения».

Что касается сотрудничества в космосе, то у нас с Поднебесной и так хороший контакт в этом вопросе. Но очень важно, что Путин и Си отметили, что нельзя технические вопросы милитаризировать и политизировать, что так часто любят делать она западе.

НА СТРАЖЕ КУЛЬТУРЫ

Как нельзя и политизировать гуманитарные вопросы. Об этом в совместном заявлении содержится отдельный пункт. В нем говорится, что «стороны выступают против политизации международного гуманитарного сотрудничества, дискриминации представителей сфер культуры, образования, науки, спорта по какому бы то ни было признаку, включая гражданство, язык, религию, политические и иные убеждения, национальное или социальное происхождение». Это та самая пресловутая отмена культуры, отмена страны.

- Китайцы за нас в этом вопросе. Честно сказать, большинство цивилизованных стран мира за нас в этом вопросе. То, что американцы и европейцы делают с российской культурой, это просто разнузданная, совершенно фашистская постановка вопроса, ничего общего не имеющая с цивилизацией. То, как американцы сейчас переименовывают картины… Дега нарисовал картину одну, а они ее посмертно переименовывают. Куинджи всегда был русским художником, его пытаются назвать украинским. Россия и Китай против этого. Мне кажется, надо и пожестче в этом отношении, Россия и Китай могли выступить и прямо сказать, что США и Европа разрушают мировую культуру.

БУДУЩЕЕ ЗА СПРАВЕДЛИВЫМ ООН

А вот кому Россия и Китай высказали поддержку, так это международным институтам, которые показали свою эффективность. И это важно - страны не готовы рушить всю мировую систему, а готовы работать в ней. Но только с теми, кто действительно действует на благо мира.

«Стороны подтверждают готовность решительно защищать международную систему, в которой центральную роль играет ООН, миропорядок, основанный на международном праве, и фундаментальные нормы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН; выступают против всех форм гегемонии, односторонних подходов и политики силы, против мышления «холодной войны», блокового противостояния и создания узких форматов, направленных против определенных стран», - отмечается в заявлении лидеров.

- Здесь надо обратить внимание на другое. Они подтверждают приверженность ООН, но России и Китаю не нравится политизация, искажение деятельности Организации по контролю над химическим оружием. Секретариат ОЗХО, можно сказать, захвачен натовцами, которые фальсифицируют информацию, документы, резолюции. В результате ОЗХО стала организацией не для сотрудничества, а для политических репрессий и оправдания химического оружия.

Здесь самый яркий пример - химический удар по Сирии:

- Именно Британия использовала химическое оружие в Сирии, чтобы потом обвинить в этом Башара Асада. Есть предположение, что Британия использовала химическое оружие против Скрипалей - чтобы обвинить Россию. ОЗХО, которая должна делать невозможным использование химического оружия, превращается в организацию, которая тех, кто не использует химическое оружие, обвиняет, а тех, кто использует химическое оружие, оправдывает. Конечно, Россия и Китай категорически против этого.

Что касается непосредственно Организации объединенных наций, которой Россия и Китай выразили поддержку, то ее секретариат пытаются захватить США и НАТО:

- Ряд других организаций гуманитарного толка внутри ООН американцы и натовцы тоже пытаются поставить под свой контроль, изменить направление их деятельности от решения гуманитарных проблем человечества к политическим репрессиям против тех, кто не нравится США. Вот по этому поводу Путин и Си и говорят о необходимости не просто ООН, а нормального функционирования Организации Объединенных Наций.

ДЕРЖИТЕ РАКЕТЫ ДОМА

Много говорится в заявлении и о безопасности. «Ни одно государство не должно обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других государств. Одной из центральных опор международной безопасности должны стать согласованные и неукоснительно соблюдаемые принципы и параметры мирного сосуществования на современном историческом этапе». Кроме того, лидеры говорят и о том, что недопустимо политизировать и использовать «двойные стандарты в борьбе с терроризмом и экстремизмом». Когда под предлогом правого дела - борьбы с терроризмом - осуществляется прямое вторжение в ту или иную страну, а сами «террористические и экстремистские группировки потом используются в геополитических целях».

Это, по сути прямо обращение к США - это их любимый метод вторжения в разные страны. Так было и в Ираке, так было в Афганистане.

И еще один вопрос, который касается мировой безопасности - ядерная безопасность. «В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Стороны призывают все страны, подписавшие Совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием», - говорится в заявлении. А также в документе отмечается: «Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие. Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международных механизмов ядерного разоружения».

- Это очевидный отпор против США, поскольку США - единственная страна, которая имеет ядерное оружие за своими пределами.

ЧТО В ИТОГЕ

- Я думаю, что эта критика США, которая звучит практически в каждом втором пункте… Думаю, эту резолюцию можно назвать резолюцией России и Китая, а можно ее назвать резолюцией России и Китая против попытки империалистического доминирования США.