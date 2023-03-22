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Наука22 марта 2023 8:20

Пять планет, Луна и астероид будут одновременно видны на небе в марте 2023 года: чем грозит такой «парад»

Мистики пугают катаклизмами глобального масштаба, астрономы успокаивают
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Землян оживает красивое, но, возможно, опасное небесной шоу.

Землян оживает красивое, но, возможно, опасное небесной шоу.

В конце марта 2023 года произойдет редкое космическое явление. Двигаясь по своим орбитам, пять планет Солнечной системы – Меркурий, Марс, Венера, Юпитер и Уран – расположатся так, что окажутся в достаточно узком секторе ночного неба. С 25 по 30 марта их будет хорошо видно с Земли всех вместе.

К планетам присоединится Луна в виде месяца и совсем недавно обнаруженный астероид 2023 DZ2. Глыба – небольшая - около 60-70 метров в поперечнике, но пролетит очень близко. Вечером 25 марта, догоняя Землю, она окажется менее, чем на полпути до Луны – всего в 175 тысячах километров.

Опасный астероид был обнаружен лишь в феврале 2023 года.

Опасный астероид был обнаружен лишь в феврале 2023 года.

Астероид будет виден левее Бетельгейзе – это, если смотреть на Запад после захода Солнца. Там же – чуть севернее - покажутся Луна и планеты. Уран, правда, можно будут разглядеть лишь в бинокль – левее Венеры.

Моменты, когда несколько планет каким-то образом группируются, тревожат многочисленных мистиков и «пророков». Они пугают население и грозят чуть ли не концом света – особенно во время так называемых больших и малых парадов планет. Или «Великих парадов», когда все планеты Солнечной системы оказываются на одной линии. Или большинство.

Взаимное расположение планет, видимых с Земли.

Взаимное расположение планет, видимых с Земли.

К примеру, какой-нибудь мощный глобальный катаклизм предрекали на май 2022 года - тогда на небе сошлись Меркурий, Венера, Юпитер, Нептун, Марс и Сатурн. И сейчас предрекают – как раз на период с 25 по 30 марта. Ждут, как всегда, страшного - от землетрясений и извержений до социальных и политических потрясений. Якобы их спровоцирует дополнительное гравитационное воздействие планет, скопившихся по одну сторону от Земли.

Впрочем, пороки не уверят, что предсказанные ими беды неизбежны. «Высока их вероятность», - осторожно говорят они, учитывая, что грядет все-таки не совсем «парад», а лишь их скопление планет в секторе неба, охватывающем примерно 50 градусов.

Планеты пройдут почти парадом.

Планеты пройдут почти парадом.

Астрономы успокаивают: опасения надуманные - «дополнительное гравитационное воздействие» со стороны планет Солнечной системы исчезающе мало по сравнению с тем, которое оказывают Солнце и Луна. Его даже учесть невозможно.

Вот прошлой весной ничего катастрофического не случилось, бог даст и в нынешнем году пронесет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока заметка готовилась к печати, в Афганистане произошло весьма сильное землетрясение магнитудой 6,8. Следом тряхнуло Узбекистан. Планеты все-таки начали давать о себе знать на зло астрономам?

Наука: Клуб любознательных