Пять планет, Луна и астероид будут одновременно видны на небе в марте 2023 года: чем грозит такой «парад»

Землян оживает красивое, но, возможно, опасное небесной шоу.

В конце марта 2023 года произойдет редкое космическое явление. Двигаясь по своим орбитам, пять планет Солнечной системы – Меркурий, Марс, Венера, Юпитер и Уран – расположатся так, что окажутся в достаточно узком секторе ночного неба. С 25 по 30 марта их будет хорошо видно с Земли всех вместе.

К планетам присоединится Луна в виде месяца и совсем недавно обнаруженный астероид 2023 DZ2. Глыба – небольшая - около 60-70 метров в поперечнике, но пролетит очень близко. Вечером 25 марта, догоняя Землю, она окажется менее, чем на полпути до Луны – всего в 175 тысячах километров.

Опасный астероид был обнаружен лишь в феврале 2023 года.

Астероид будет виден левее Бетельгейзе – это, если смотреть на Запад после захода Солнца. Там же – чуть севернее - покажутся Луна и планеты. Уран, правда, можно будут разглядеть лишь в бинокль – левее Венеры.

Моменты, когда несколько планет каким-то образом группируются, тревожат многочисленных мистиков и «пророков». Они пугают население и грозят чуть ли не концом света – особенно во время так называемых больших и малых парадов планет. Или «Великих парадов», когда все планеты Солнечной системы оказываются на одной линии. Или большинство.

Взаимное расположение планет, видимых с Земли.

К примеру, какой-нибудь мощный глобальный катаклизм предрекали на май 2022 года - тогда на небе сошлись Меркурий, Венера, Юпитер, Нептун, Марс и Сатурн. И сейчас предрекают – как раз на период с 25 по 30 марта. Ждут, как всегда, страшного - от землетрясений и извержений до социальных и политических потрясений. Якобы их спровоцирует дополнительное гравитационное воздействие планет, скопившихся по одну сторону от Земли.

Впрочем, пороки не уверят, что предсказанные ими беды неизбежны. «Высока их вероятность», - осторожно говорят они, учитывая, что грядет все-таки не совсем «парад», а лишь их скопление планет в секторе неба, охватывающем примерно 50 градусов.

Планеты пройдут почти парадом.

Астрономы успокаивают: опасения надуманные - «дополнительное гравитационное воздействие» со стороны планет Солнечной системы исчезающе мало по сравнению с тем, которое оказывают Солнце и Луна. Его даже учесть невозможно.

Вот прошлой весной ничего катастрофического не случилось, бог даст и в нынешнем году пронесет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока заметка готовилась к печати, в Афганистане произошло весьма сильное землетрясение магнитудой 6,8. Следом тряхнуло Узбекистан. Планеты все-таки начали давать о себе знать на зло астрономам?