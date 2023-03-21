Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Афганистане Фото: REUTERS

В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется на сайте центра, эпицентр землетрясения находился в 48 километрах к юго-западу от города Ишкашим, где проживает более 12 тысяч человек. Подземные толчки ощущались также в Индии, Пакистане, Узбекистане и Казахстане.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали на территории Турции. Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центраа, эпицентр подземных толчков находился в 65 километрах к северо-западу от города Кахраманмараш, где проживает примерно 376 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине менее километра.

Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,4 и 7,7, жертвами которых, согласно последним данным, стали более 48,4 тысячи человек. После этого сейсмологи предупредили жителей этих регионов, что эта территория будет еще испытывать подземные толчки.