Главный миф нашего детства врачи развенчивают его уже много лет подряд. Фото: Shutterstock

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Накануне врачи начинают рассказывать об этом заболевании, о методах тестирования и различных мифах, которые ходят вокруг пробы Манту

1. Манту мочить можно. Заклеивать нельзя.

Это главный миф нашего детства, врачи развенчивают его уже много лет подряд. Так главный внештатный специалист-фтизиатр Москвы Елена Богородская рассказала, что мочить Манту можно. Но вот тереть ее или царапать – точно нельзя.

Участковый педиатр моей дочери Константин Косенков на мой вопрос, откуда взяла миф, что Манту нельзя мочить, рассказал, что истории едва ли не век – в начале ХХ века тест на туберкулез был не подкожный, как сейчас, а поверхностный, то есть кожу царапали и наносили туберкулиновую пробу. Так ее действительно легко было можно смыть. Сейчас, когда Манту вводят под кожу, смыть ее нельзя, но вот повредить кожу, сильно растирая полотенцем, можно. То есть можно купать в море, под душем, но желательно, не под очень горячей водой, чтобы не распарить кожу (тогда ее легко повредить).

Также педиатры объясняют, что Манту не стоит заклеивать, чтобы не создавать «тепличный эффект», что может повлиять на результат.

2. Если ребенок аллергик, ему Манту нельзя.

Это не совсем миф, потому что, как рассказывала нам главный внештатный детский специалист фтизиатр Министерства здравоохранения РФ Валентина Аксенова «у детей с аллергией проба Манту вызывает непредсказуемую реакцию. Да и сама по себе туберкулиновая проба - это аллерген, на который в некоторых случаях (например, после перенесенных инфекций) может быть индивидуальная непереносимость. Возможен резкий скачок температуры, головная боль». Также врачи после Манту настоятельно рекомендуют исключить из пищи возможные аллергены даже у здоровых детей.

Но есть альтернативы – Диаскин-тест (тоже подкожный, у него меньше противопоказаний, но делается чаще всего с 8 лет). Или Т-тест, то есть экспресс-анализ крови на туберкулез.