Елена Блиновская покинула Россию на фоне новостей о проблемах с законом

Полиция начала проверку в отношении "королевы марафонов" Елены Блиновской Фото: Михаил ФРОЛОВ

За инфоцыган взялись по-крупному: после уголовных дел о неуплате налогов в отношении блогеров Лерчека (настоящее имя Валерия Чекалина) и Саши Митрошиной проблемы возникли и у главной "марафонщицы" страны Елены Блиновской, которая первой начала продавать народу свои курсы по исполнению желаний.

Как сообщают СМИ, Блиновскую проверяет полиция после многочисленных заявлений от участников, которые считают, что их обманули. Кроме того, общественники-активисты пожаловались на блогершу в Генпрокуратуру РФ: они требуют проверить королеву марафонов на уклонение от уплаты налогов с помощью распространенной схемы дробления бизнеса. Этот нехитрый и незаконный метод, когда курсы продаются от нескольких ИП, а деньги на самом деле поступают одному бенефициару, чтобы платить минимальные отчисления государству, долгое время использовали и Лерчек, и Саша Митрошина. А чем Блиновская хуже?

Однако инфоцыгане тоже не лыком шиты: договоры оферты, которые покупатели заключают с продавцами инфокурсов, как уже не раз писал сайт KP.RU, составлены так, что комар носа не подточит. Зачастую продавец по ним не несет никакой ответственности и может остановить марафон даже из-за банальных проблем с Интернетом, а вот покупатели, сами соглашаясь на грабительские условия, практически не имеют шансов вернуть деньги и как-либо наказать инфогуру за некачественные лекции и уроки.

Так есть ли шанс привлечь к ответственности ту же Елену Блиновскую, если тысячи последователей добровольно соглашались, чтобы им морочили голову?

- А это станет известно в процессе расследования уголовного дела о мошенничестве, возбуждения которого я бы не исключал, - поделился с KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - В этом случае будут установлены все обстоятельства, например, было ли злоупотребление доверием в договорах. А в дальнейшем к этому составу могут добавиться и налоговые нарушения, и отмывание денег. Есть высокие шансы, что в рамках уголовного дела потерпевшие смогут подать гражданские иски о возмещении морального и материального вреда.

По словам адвоката, все эти нашумевшие случаи разбирательств правоохранителей с инфоцыганами наконец выведут онлайн-бизнес из "серой зоны" в легальное поле.

- Я приветствую такую позицию ФНС, потому что люди, которые зарабатывают гигантские деньги на других людях, должны нести ответственность перед законом и перед клиентами, - считает Алешкин.

Между тем, сама Елена Блиновская накануне улетела в Японию и сейчас постит в соцсетях кадры из страны восходящего солнца. А на ее сайте вовсю продолжаются продажи билетов на очередной марафон под названием "Новое измерение", стоимость участия в котором варьируется от 10 тысяч до 1 млн рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сама же Елена Блиновская уверена в собственной неприкосновенности и законопослушности. Мол, она в отличие от всех остальных блогеров, налоги платит исправно.

- Найти, конечно, при желании можно всё и у всех, но мы ведем учет достойно, - заявила марафонщица Телеграм-каналу Shot, заверив, что улетела в Японию "на отдых".

А вот о жалобах в полицию от недовольных клиентов Блиновской ничего не известно.

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