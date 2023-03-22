Космические классы, самоподготовка к ЕГЭ, школьный туризм: что интересного узнаем на ММСО.EXPO-2023

10-й Московский международный Салон образования пройдет с 23 по 24 марта Фото: Shutterstock

Место встречи — 57-й павильон ВДНХ, онлайн — на платформе ММСО.Коннект.

Нынешний салон – это более 200 экспонентов, ключевые тренды, идеи и практики, актуальные решения, продукты и сервисы. В дискуссиях будут участвовать свыше 10 тысяч экспертов: руководители федеральных министерств и ведомств, представители экспертных сообществ, лидеры рынка образовательных продуктов, товаров и технологий, педагоги и управленческие кадры в системе образования.

Что ждет посетителей MMCO.EXPO-2023? Ключевыми событиями организаторы называют: форум «Глокализация — новая реальность», на котором обсудят успешные кейсы, насущные вопросы и последние тенденции в сфере образования. Отдельное внимание уделят региональной практике (отсюда и название). Также рекомендуют посетить две выставки: «Инфраструктура и предметно-развивающая среда детского сада» - о современных подходах к обучению и воспитанию, а также «Образовательная среда — ключ к образовательным результатам», где презентуют отечественное учебное оборудование и средства обучения.

В программе также много тем, которые будут интересы педагогам и родителям.

Спорные вопросы обучения чтению: как, когда и зачем учить читать ребенка. Как влюбить дошколенка в математику и как это поможет в дальнейшей учебе. Как определить готовность к школе.

Как ориентироваться в быстро развивающейся экосистеме детско-молодежных конкурсов и социальных лифтов. А что интересного в детском туризме? Какие проекты и программы запустили? По данным социологов, между прочим, больше 80% родителей школьников считают путешествия важным дополнением к основной образовательной программе.

Будет беседа об осознанном родительстве, родительской компетентности, традиционных семейных ценностях. А также о том, как педагогам выстроить продуктивную коммуникацию с мамами и папами.

Что делегируют искусственному интеллекту в школе. А про космические классы слышали? Само собой коснутся и секретов успешной сдачи ЕГЭ, даже обещают четкие алгоритмы самоподготовки к профильным экзаменам.

А еще запланированы виртуальные экскурсии по литературным местам: Коломна (Пильняк), Мелихово (Чехов), Середниково (Лермонтов). И памятное гашение марки Года педагога и наставника.

Важно! Посетить ММСО 23 и 24 марта можно бесплатно – очно или посмотреть трансляции. Единственное условие - регистрация (сегодня еще успеете!), доступная в два клика по ссылке. Билет нужно будет распечатать и предъявить при входе. Записи выступлений в рамках деловой программы станут доступны 1 апреля на платформе ММСО.Коннект.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ММСО - крупнейшее мероприятие в сфере образования в России и самая масштабная в стране выставка новых образовательных технологий, инфрастуктурных и интеллектуальных решений.

Судя по числу поступивших заявок на стенды и выставочное пространство в 2023 году, общий показатель за десятилетнюю историю Салона превысит 1200 экспонентов – свыше чем в 40 европейских странах образовательные события не достигали подобного масштаба. Общепризнанными мировыми лидерами по подобным показателям остаются страны азиатского региона – ежегодные выставки в Японии (Токио – EDIX), Гонконге (LearningAndTeachingEXPO) и Индии (Мумбаи – DIDAC).